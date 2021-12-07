Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı

07 Aralık 2021 Salı, 18:38

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara ve alkol ürünlerine yakın zamanda gelmesi beklenen zamlar hakkında açıklama yaptı.

Aybaş, asgari ücretin açıklanmasının ardından sigaraya zam beklediklerini belirterek "Zam oranı en az 2 tl ama 3-5 TL de konuşuluyor. Sigaralar 20 TL'yi geçecek" dedi.

Alkole de her hafta zam geldiğini belirten Aybaş, "Maliyet ve kur zammı geldi. Alkole, ÖTV zammı gelecek" dedi.

STOKÇULUK AÇIKLAMASI

Stokçuluk hakkında konuşan Aybaş, "Şimdi şu şekilde alkol içecekleri ithal olduğu için ve genelde ithalatta sıkıntı olduğu için bir çok firmada da ürün yok. Kısıtılı alabiliyoruz. Stokçuluk doluğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZAM OLMAMASI İMKANSIZ"

"Tekel bayiler olarak biraz sosyoloğuz" diyen Aybaş, "Zamlardan dolayı kaçak artacak. Etil alkolden dolayı ölümler başladı. Zam olmaması imkansız. Bu durum kaçağı ve merdiven altını arttıracak" şeklinde konuştu.