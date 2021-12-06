Sigaraya zam geldi mi? Tekel Bayileri Platformu Başkanı'ndan açıklama
Artan döviz kuru sonrası sigaraya zam geleceği iddiaları dün akşam sosyal medyanın gündemine oturdu. İddia, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından yalanlandı.
Döviz kurundaki sert artış sonrası, pek çok ürüne art arda zamlar geliyor. Geçtiğimiz hafta, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam gelmişti. Dün akşam saatlerinde, sosyal medyada bir başka sigara grubunun ürünlerine büyük zam geldiği iddiası gündeme sokuldu.
İddia, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından yalanlandı. "Zam haberlerine itibar etmeyiniz" diyen Aybaş, "sigaraya 5 lira zam geldi" haberlerini yalanladı, "Gerçi olursa da şaşırmayın" notunu düştü.
Aybaş'ın paylaşımı şöyle:
Şuan Philips Morris Pm sisteminde fiyat budur diğer zamlı haberlere haberlere itibar etmeyiniz. Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti gerçi olursada şaşırmayın pic.twitter.com/QawOcoZkj3— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 5, 2021
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