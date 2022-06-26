Sığınmacıların sağlık maliyeti için sadece bu yıl milyarlar harcanacak!

26 Haziran 2022 Pazar, 08:20

Devlet tarafından halkın bütçesinden ayrılıp, sağlık giderleri karşılanan sığınmacılara sene başında 2 milyar 840 milyon 680 bin lira bütçe konulmuştu. Yüksek doğum oranlarıyla dikkat çeken sığınmacılara bu bütçe yetmediği için hükümet ek bütçeye 1 milyar 250 milyon liralık ek ödenek koydu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, ek ödenekle birlikte sığınmacıların sağlık giderleri için halkın bütçesinden sadece bu yıl harcanacak para 4 milyar 90 milyon lirayı aştı.

1.6 MİLYARLIK EK HARCAMA

Ek bütçe yasa teklifine göre, Göç İdaresi Başkanlığı'na bu yıl için tahsis edilen 4 milyar 494 milyon liralık toplam ödeneğe 1 milyar 645 milyon lira daha ilave edilecek. Böylece idarenin yabancılar ve sığınmacılar için yapacağı harcama bütçesi toplamda 6 milyar 139 milyon liraya çıkarken bu paranın 4.1 milyar lirası yabancıların sağlık giderleri için harcanacak.