Sigorta pazarı 2030 yılında 10 trilyon dolarlık büyüklüğe erişecek

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

Sigorta sektörü, özellikle iklim değişikliği, siber suçlar, küresel salgın hastalıklar ve jeopolitik gerilim ile ekonomik krizlerin geldiği seviye açısından bugün çok daha önemli hale geldi. Hazırlanan raporlar da yaşanan gelişmelerin hem pazarı büyüteceğini hem sigortalılara yönelik yeni stratejiler oluşturulacağını ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Bain&Company’nin hazırladığı “Sigorta 2030: Riskler Arttıkça Sigortacılar Korumayı Önleme ile Pekiştiriyor” başlıklı yeni raporuna göre, küresel düzeyde sigorta poliçe satışlarının 2030 yılında 10 trilyon dolar seviyesine çıkabileceği belirtildi. Sigortacıların evrim geçiren risk haritasını değerlendiren araştırmada otomobil ve hayat sigortası gibi doymuş segmentlerde risklerin aynı kaldığı veya azaldığına dikkat çekildi. Buna karşılık risklerin siber suçlar ve dijital varlıklar gibi yeni alanlara kaydığı, iklim değişikliği ve bulaşıcı hastalıklar gibi diğer alanlarda da iyice yükseldiği vurgulandı. Bu değişimler sigorta sektörünü yeni roller üstlenmeye itiyor. Sektör, hasarları tazmin etmenin ötesine geçerek toplam riski azaltacak davranışları teşvik etme rolünü benimsiyor.

HIZLI DAVRANILMALI

Howden Sigorta’nın “Dijital Salgın” raporu ise siber risklere karşı izlenecek strateji konusunda önemli ipuçları veriyor. Buna göre planlama ilk sırada olmalı. Uzmanlara göre bir siber saldırının ardından hız çok önemli ve bu protokollerin yerinde olması, şirketlerin herhangi bir olası saldırıya yanıt vermesini hızlandıracak ve hasarı ve maliyetleri sınırlamaya yardımcı olacak.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ" YENİDEN İLK SIRADA

AXA’nın “Gelecek Riskleri Raporu”nun 2021 sonuçlarına göre, sıralamada geçen yıl salgın nedeniyle ikinci sıraya gerileyen “iklim değişikliği”, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgaları, orman yangınları, sel ve don gibi afetlerin de etkisiyle ilk sıraya yükseldi. Geçen yılın üçüncüsü “siber güvenlik riskleri” ise ikinci sıraya çıktı. İlk 10’daki diğer riskler ise şöyle sıralandı: Salgın ve bulaşıcı hastalıklar, jeopolitik istikrarsızlık, sosyal huzursuzluk ve yerel çatışma, doğal kaynaklar ile biyolojik çeşitlilik, güvenlik, finansal istikrar, makro ekonomi, yapay zekâ.



DEĞİŞEN MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ ÖNEMLİ

Generali Sigorta, 2022 yılına kısa bir süre kala, acentelerin iş süreçlerine ve müşteri ilişkilerine katkı sunmayı hedefleyen bir bilgi notu yayımladı.

Buna göre dijital varlığa ve altyapıya yatırım yapmak hayati bir konu. Bu kapsamda sosyal medya ile hedef kitleye dokunmak da gittikçe daha önemli hale geliyor. Ayrıca özellikle salgınla birlikte müşteri beklentilerinde de bir değişim söz konusu. Bunu analiz edemeyen acentelerin müşteri ve gelir kaybı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

ZORUNLU TRAFİKTE "GENEL ŞARTLAR"A DİKKAT

ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Ramazan Ülger, yapılması zorunlu olan ve her yıl yenilenmesi gereken zorunlu trafik sigortasının sigortalıyı maddi güvence altına alırken, yaptırmayanlara cezai işlem uygulandığını hatırlattı.

Ülger ayrıca şuna dikkat çekti: “Bunu yaptıracak kişilerin trafik sigortası genel şartlarına hâkim olması çok önemli konu. Genel şartlar altında, teminat, teminat dışında kalan haller, sigorta şirketinin yükümlülükleri ve tazminat ödemesi gibi hususlar yer alıyor.”

"18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA BES PAYIMIZ YÜZDE 30"

Anadolu Hayat Emeklilik’in, altı ay önce, haziran ayında hizmete sunduğu ve 18 yaş altı çocukları hedefleyen “Çocuğum için BES” ürünü ile 50 bin kişiye ulaştığı açıklandı.

Değerlendirme yapan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “EGM tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 18 yaş altı çocuklarda BES katılımcı sayısında pazar payımız yüzde 30.3, yani bu yaş grubundaki yaklaşık her üç katılımcıdan biri bizim müşterimiz diyebiliriz. BES’e ne kadar erken dahil olunursa, küçük tasarruflarla daha yüksek birikim tutarlarına ulaşmak o kadar kolay olacak. Bu kesimin BES’e dahil olmasıyla, tasarruflar daha hızlı büyüyecek ve bu birikim ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Türkiye Sigorta’nın, İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge’ta InsurTech Programı’na destek olduğu açıklandı. Şirket Swarmnect ve Beewell adlı girişimleri nakdi olarak destekledi.

- Sigortam.net’in, QR hızıyla kasko ve trafik sigortası teklifi dönemini başlattığı projesi ile “4.CX Awards Turkey-Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri”nde “İyi Fikir” ödülü aldığı açıklandı.

- Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finansman’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dan kuruluş izni aldığı duyuruldu. Şirket 50 milyon TL sermaye ile kuruldu.

- MAPFRE Sigorta, insana değer veren çalışma ve uygulamaların değerlendirildiği PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi” kategorisinde ödül aldığını duyurdu.

- VHV Grubu’nun, Almanya dışındaki faaliyetlerini konsolide etmek için “VHV International” ve “VHV Dijital Hizmetler” unvanlı iki yapı oluşturduğu açıklandı ve sektördeki dijitalleşmeye atıf yapıldı.