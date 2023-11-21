Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu’nun suiistimal verileri çarpıcı: Sürücü yine firarda!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Sigorta suiistimalleri, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın ekonomik suçlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde bu suçla mücadeleye destek vermek için faaliyet gösteren Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu’nun (SİSEB) topladığı ve raporladığı verilerin detayları ise ilginç sonuçlar içeriyor.

Buna göre SİSEB’e yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31.8 artışla 3 bin 364 adet suiistimal bildirimi yapıldı. Bunların 2 bin 765’i sigorta şirketleri, 599’u diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı. En çok bildirimi yapılan ay ise 795 adetle ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca yapılan bildirimlerin yüzde 94.9 gibi çok büyük bir çoğunluğu oto sigorta branşlarıyla ilgili oldu. Suiistimallerde diğer öne çıkan sigorta alt branşları ise hayat, yangın ve ferdi kaza olarak kayıtlara geçti.

HASAR SONRASI SİGORTA

Yine SİSEB’in yayımladığı verilerine göre sigorta şirketleri tarafından bildirime konu yapılan suiistimal yöntemlerinin ilk sırada yüzde 24.4 ile “sürücü değişikliği ya da firarı” yer alıyor. Geçen yılın aynı döneminde bunun oranı yüzde 25.1’di. Bu suiistimalin yanında, Ocak-Ekim 2022 ile Ocak-Ekim 2023 dönemleri karşılaştırıldığında “vurup kaçtı”nın payı yüzde 17.2’den yüzde 13.6, “planlanmış ya da organize hasar”ın payı yüzde 14.8’den yüzde 11.1’e düşerken “hasar sonrası sigortalama”nın

payı yüzde 12’den yüzde 14.5, “sahte kaza tespit tutanağı”nın payı yüzde 7.2’den yüzde 10.1’e yükseldi. “Diğer” başlıklı nedenleri payı ise yüzde 23.8’den yüzde 26.4’e ulaştı.

‘ANADOLU İÇİN EN BÜYÜK GÖREV ACENTELERE DÜŞÜYOR’

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, sigorta şirketlerinin kılcal damarlarını oluşturan acentelerin sektörün gelişimindeki önemine dikkat çekti.

“Acentelerimizin Anadolu’daki hizmetlerini yaygınlaştırmak zorundayız” diyen Yaşar şu vurguyu yaptı: “Bizlere düşen, bugünden tezi yok, sigortalılık oranı ve ürünlerimizi artırmak. Güçlü ekonomi için güçlü sigortacılığın şart olduğunu biliyorum. Güçlü sigortacılık için de en büyük görevin çok değerli aracılarımıza ve başta acentelerimize düştüğüne inanıyorum.”

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER REKABETTE AVANTAJLAR YARATIYOR

Anadolu Sigorta’nın, birinci yılını tamamlayan Ar-Ge merkeziyle sigorta sektörünün dönüşümünü destekleyen teknolojileri araştırdığı açıklandı.

Müşterilerin hem mevcut hem gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kuyu, “Sektörümüzün gelişimini sağlayacak yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye, ülkemizi uluslararası seviyede temsil etmeye, teknolojik uygulamalara liderlik etmeye ve tüm bunların ışığında müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

‘GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE İLERİ GİDECEĞİZ’

MAPFRE Sigorta, Türkiye’deki 75. yılını kutladı.

Sigortacılık faaliyeti ve yatırımlarına grubun Türkiye’ye olan güven ve inancıyla hız kesmeden devam ettiklerini belirten MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven şöyle devam etti: “75. yılımızda güçlü finansal sonuçlarımızla, Türkiye’deki gücümüzü pekiştirdik. Örneğin ilk dokuz ayda toplam prim üretimimiz yüzde 93 artışla 7.6 milyar TL oldu. Bu sonuçlar, müşterilerimize sağladığımız değer, iş ortaklarımızın güveni ve çalışanlarımızın azimli çabalarının ürünüdür. Geçmişimizden aldığımız güçle daha ileriye gitmeye ve büyümeye devam edeceğiz.” MAPFRE Grup, 2007’de Genel Sigorta’yı bünyesine katmıştı.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA ÖZEL DESTEK

AgeSA ve Aksigorta’nın, “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği” kapsamında Nirengi Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Geleceğe Umutla” projesi ile depremden etkilenen çocukları desteklediği açıklandı. Hatay Serinyol’daki Çocuk Etkinlik ve Psikososyal Destek Merkezi’ne katkı veren şirketler, psikoeğitimler, oyun terapileri, hobi, spor, müzik ve yaratıcı drama atölyeleri ile 400 çocuğun hayatına dokunmayı hedefliyor.

Yılsonuna kadar sürecek projede, haftanın altı günü farklı yaş gruplarından çocuklarla buluşulacak.

‘20 YILA KADAR TEMİNAT’

BNP Paribas Cardif’in, çocuklarının eğitim hayatını güvence almak isteyen ailelere sunduğu kapsamlı çözümlerle destek olduğu açıklandı.

Bilgi veren BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, ebeveynlerin “Eğitim Geleceğim Sigortası” ile geleceğinden sorumlu oldukları çocuklarının eğitim masraflarını 20 yıla kadar teminat altına alabildiğini belirtti. Sertöz, “Ödenen primler de Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahından düşülebilir” dedi.

‘ŞEFFAFLIK VE DÜRÜSTLÜK’

Sigortam.net’in, sigortacılık sektöründe başarının ana faktörü olan güvenin önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla “Güven Manifestosu” yayımladığı duyuruldu.

Temel çalışma ilkelerinin “şeffaflık, dürüstlük, yenilikçilik ve hız’” olduğunu belirten Sigortam.net Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Selen Yığın şu vurguyu yaptı: “Sigortacılık karşılıklı taahhüde dayalı bir sektör. Bizleri en kırılgan ve çaresiz hissettiğimiz durumlara karşı koruma vaadi, sektörde güveni her aşamada vazgeçilmez kılıyor.”

SEKTÖRÜN GÜNDEMİ ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE KOBİ’LERDE RİSK YÖNETİMİ: ‘İKLİM’ SORUNLARI ÇOĞALTIYOR

İklim krizinin tetiklediği doğal afetler her geçen gün daha çok görünür hale gelirken hem insanlar hem şirketlerle ilgili ortaya çıkan sonuçların en aza indirilmesiyle ilgili yeni öneriler de sürüyor.

Bu kapsamda Aon, çalışanların aşırı sıcak havalardan etkilenmemesi için şirketlerin neler yapabileceğine dair bir rehber hazırladı. Rehberdeki şu kriterlere dikkat çekti: “Güvenli olmayan koşullarda açık havada çalışmayı sınırlandırmak için esnek çalışma imkânı sunun. Geçmişte bazı doğal afetlerin meydana gelmediği yerlerde, artık bunların yaşanabileceğini dikkate alarak acil durum planları oluşturun. Çalışanlara sağlanan yan haklar, evden veya hibrit çalışanlar için verimli ısıtma ve soğutma sistemlerine erişim için finansman desteğinden enerji maliyetlerinin karşılanmasına kadar uzanabilir.” Rehberi yorumlayan Aon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, “Aşırı sıcaklar verimlilik sorunlarına ve iş kesintilerine neden olabilir. Sıcak havaların, salgınlar gibi diğer halk sağlığı risklerine benzer şekilde ele alınması gerekiyor. Değişen iklimin şirketler ve işgücünün dayanıklılığı üzerinde pek çok etkisi olacak” dedi.

DAYANIKLILIĞI ARTIRIR

“KOBİ’ler ekonomimizin can damarıdır” diyen Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Abdullah Özcan ise iklim değişikliğiyle ilgili yaşanan bu süreçte risk yönetiminin KOBİ’ler için de hayati önem taşımaya başladığını belirtti. KOBİ’lere yönelik sigorta paketlerinin bu yeni risk ortamında işletmelerin mal varlıklarından iş kesintilerine, sorumluluk risklerinden doğal afetlere kadar geniş bir koruma sağladığını vurgulayan Özcan, iklim değişikliğiyle artan belirsizlikler karşısında sigortanın kalkan görevi gördüğünü ve KOBİ’lerin dayanıklılığını artırdığını belirtti.

‘HASAR SÜREÇLERİNE KATKI VERİYORUZ’

Tur Assist‘in, sigorta sektöründe dijital dönüşümü mercek altına alan “2023 Türkiye Insurtech Ödülleri” kapsamında “Hasar Odaklı Asistans” projesi ile “En Insurtech Asistans Şirketi” ödülü aldığı açıklandı.

Ödül töreninde konuşan Tur Assist Operasyon Direktörü Fikret Gezer, “Hasar süreçlerine katkı sağlayan projemizin aldığı bu ödül, dijitalleşmeye verdiğimiz önemi bir kez daha kanıtlamış oldu” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ’

AXA Sigorta’nın katkılarıyla Tuluhan Tekelioğlu tarafından çekilen “Geleceğimiz İçin Üretmeye Değer” başlıklı belgesel gösterime girdi.

Türkiye’de tarımsal üretime ışık tutan belgesel, gelecekle ilgili önemli mesajlar içeriyor. Düzenlenen etkinlikte konuşan ve sürdürülebilirlik için harekete geçme çağrısı yapan AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken “Belgesel, ‘insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı koruma’ yaklaşımımızla sanata verilen değerin yanı sıra iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığa hizmet ediyor” dedi.

DOĞAYA DAYALI ÇÖZÜM İÇİN İKİNCİ ORMAN ADIMI

MetLIfe’ın, Türkiye’de çalışanları adına Ege Orman Vakfı ve Arbor Day Vakfı işbirliği ile İstanbul-Şile-Sahilköy ve Manisa-Gördes’de 24 bin 500 fidanlık ikinci hatıra ormanını oluşturduğu açıklandı.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ile birlikte fidan dikimine katılan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Sürdürülebilirlik adımlarımız çerçevesinde 2030 yılına

kadar 5 milyon fidan dikeceğimizi duyurmuştuk. Dünyamıza milyonlarca ağaç kazandırarak doğaya dayalı çözüme yatırım yapıyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Davut Menteş, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yeni başkanı oldu. İ.Ü: Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Menteş, en son SEDDK’de ikinci başkan görevindeydi.

Türkiye Sigorta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Buna göre TİM’e bağlı ihracatçı birlikleri üyeleri, nakliyat emtia sigortasına yönelik özel paket ve indirimlerden faydalanabilecek.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sektörün 20. yılına atıfla “Önümüzdeki yıllarda BES’in kapsayıcılığını daha da artıracak tamamlayıcı emeklilikle sektörümüz geçmiş başarılarını aşacaktır” dedi.

Fibasigorta’nın, yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı risk fiyatlama platformları geliştiren Lumnion ile işbirliği yaptığı açıklandı. Fibasigorta Genel Müdür Yardımcısı Erkin Gürel, “Dijitalleşme odağımız” dedi.