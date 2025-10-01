Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı: İTO Başkanı Avdagiç açıklamalarda bulundu

İstanbul Yeşilköy'de sektör temsilcilerini buluşturan Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi açılışına, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar katıldı.

Uluslararası düzeyde sektör temsilcilerini ve paydaşlarını bir araya getiren fuar, 3 Ekim'e kadar devam edecek. Etkinlik boyunca düzenlenecek panellerde sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonla, sektöre eğitim veren lise ve üniversitelerden 10 bine yakın gence ulaşılması amaçlanıyor.

'PRİM KAZANCINI YÜKSELTMELİYİZ'

İTO Başkanı Avdagiç, etkinlikte yaptığı açıklamada, bu fuar aracılığıyla sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla buluşma ve sektörü geliştirmek adına yapılması gerekenleri paylaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Avdagiç, sigortacılık sektörünün daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğine değinerek, "Şu anda Türkiye'de yaklaşık 30 milyar dolarlık prim üretiliyor. Bu ölçekte bir kapsamı var, sigorta sektörünün. Ama bize benzer ülkelerin, özellikle G20 ülkelerinin ortalamasına baktığımız zaman bu rakamın en az 100 milyar dolar olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla, sigorta şirketleri, kuruluşlar ve hizmet alanlar olarak hep beraber bu pastayı nasıl büyüteceğimizi, sahip olduğumuz varlıkları ve kıymetleri bu büyüme üzerinden nasıl garanti altına alabileceğimizi konuşmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, SEDDK'nın son dönemdeki çözüm odaklı yaklaşımları ve düzenleyici adımlarının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, bu platformların sektöre önemli fırsatlar sunacağını ve tüm paydaşlara katkı sağlayacağını ifade etti.

Sigorta sektöründeki büyümeye de değinen Avdagiç, son bir sene içerisinde prim oranlarında yüzde 75'lik yükseliş yaşandığını ve bu artışın, enflasyonun üzerinde olduğunu aktardı.

Gelecek 5-10 yıllık periyotta sektörde büyümeye odaklandıklarına işaret eden Avdagiç, şöyle konuştu:

"Gayri Safi Milli Hasıla içindeki sigorta sektörünün payını yüzde 2,5'lardan yüzde 6,5-7 seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bütün amaç, deprem bölgesinde ve afetlerin olabildiği bir coğrafyada yaşadığımızı dikkate alarak, sahip olduğumuz varlıkları garanti altına almak olmalı. Oluşturduğumuz ekonomik büyüklükleri sürdürebilmek için bu sektör büyük önem taşıyor."

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), afet, sağlık ve hayat sigortaları gibi kişilere özel ürünlerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmeye devam ettiğini aktaran Avdagiç, tüm paydaşlarla sektörü ileriye götürmenin en önemli amaçları olduğunu vurguladı.