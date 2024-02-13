Sigorta şirketleriyle sorun yaşayan sigortalılar 564 bin başvuru yaptı: Tüketici ‘tahkim’e koştu

Yayınlanma: 13.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:17

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında yaşanan sorunların önemli bir çözüm merkezi olan Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), 2023’te Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin de etkisiyle yoğun bir yıl geçirdi.

STK’nin açıkladığı verilere göre geçen yıl yapılan toplam başvuru 2022’ye kıyasla yüzde 12.6 artarak 563 bin 907 adet oldu. Geçmiş verilere bakıldığında bu başvuru aynı zamanda yeri bir rekora işaret ediyor. Bu kapsamda 2023’teki başvuruların yüzde 12.6 artışla 563 bin 348’i hayatdışı, yüzde 24.9 düşüşle 559’u hayat branşında oldu. Başvurulara poliçe türü açısından bakıldığında ise ilk sırayı 533 bin 808 adetle yine zorunlu trafik sigortası aldı. Bunu 13 bin 914 başvuruyla kasko sigortası takip ederken zorunlu deprem sigortası 6 bin 235 dosya ile üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada 5 bin 191 başvuruyla motorlu motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası aldı. Zorunl trafikle ilgili başvuruların detaylarına bakıldığında “değer kaybı”, “araç hasarlar”, “hasar+değer kaybı” ve “sürekli sakatlık” yine öne çıkan sorun kaynakları oldu.

‘RET’ ORANI ARTTI

Başvurular böyle olurken STK hakemleri geçen yıl yüzde 36.3 artışla 446 bin 246 dosyayı karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” sayısı yüzde 41.4 artışla 296 bin 450, “kısmen kabul” sayısı yüzde 0.2 artışla 62 bin 653 ve “ret” sayısı yüzde 57.3 artışla 87 bin 143 adet oldu. Buna göre 2022’den 2023 yılına kabul oranı yüzde 64’ten yüzde 66.4, ret oranı yüzde 16.9’dan yüzde 19.5’e çıkarken kısmen kabul oranı yüzde 19.1’den yüzde 14’e düştü.

Öte yandan 2023’ün son çeyreğinde (ekim, kasım, aralık) ise STK’ye yapılan toplam başvuru sayısı 2022’nin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 9.5 artarak 151 bin 874 adet olurken hakemler yüzde 62.7 artışla 131 bin 910 adet dosyayı karara bağladı.

‘KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Anadolu Hayat Emeklilik’in, 2023’te aktif büyüklüğünün yüzde 80 artışla 162.7 milyar TL’ye ulaştığı, özkaynaklarının ise 6.3 milyar TL olduğu açıklandı. BES fon büyüklüğü yüzde 77.2 artarak 134 milyar TL’ye çıkan şirketin katılımcı sayıda yüzde 15.2 artışla 2.8 milyon kişiyi aştı. Sonuçları yorumlayan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri sunmaya, daha da çok çalışarak ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

‘EN ÖNEMLİ İKİ UNSURUMUZ GÜVEN VE İSTİKRAR’

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, 2024 reasürans anlaşmaları ile yükümlülük kapasitelerini 6.5 milyar liranın üzerine taşıdıklarını duyurdu.

“Odağına insanı alan bir sigorta şirketi için en önemli iki unsur güven ve istikrar” diyen Güzeler, şuna dikkat çekti: “Sigortalı ve acenteler artık şirketleri sadece satıştaki performanslarıyla değil özkaynakları yani sermaye yeterlilikleri ve daha da önemlisi reasürans korumalarının şirketlerin üstlendiği riskleri karşılama konusundaki yeterliliğini sorgulamaya başladı.”

SİGORTA TÜFE’DE AYLIK ARTIŞ ‘KONUT’LA HIZLANDI

TÜİK’in Ocak 2024 ile ilgili yeni açıkladığı tüketici enflasyonunun (TÜFE) detayları, özellikle konut sigortasındaki fiyatların hızla arttığını gösterdi.

TÜİK’in sepetindeki sigorta branşlarının ortalamasına göre “Sigorta TÜFE”, Ocak 2024’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 16.18, Ocak 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 45.05 arttı. Yıllık artış önceki ay yüzde 30.77 idi. Alt sigorta branşlarına göre aylık bazda fiyat artışları konutta yüzde 103.74, sağlıkta yüzde 14.13 ve ulaştırmada yüzde 7.94. yıllık artışlar da konutta yüzde 110.13 sağlıkta yüzde 36.46 ve ulaştımada yüzde 37.85 oldu.

‘İŞ DÜNYASI ODAĞINA RİSK YÖNETİMİNİ ALMALI’

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nin (KRYD), Hedefler İçin İş Dünyası Platformu işbirliğiyle düzenlediği “10. Global Riskler Zirvesi”nde konuşan KRYD Başkanı Bora Akdoğanlar, risklerdeki değişime dikkat çekti. Akdoğanlar, “Çoklu krizler çağında yarını yönetirken değişmek zorundayız. Türkiye’de şirketler her zaman kriz yönetimi becerisiyle övünür. Asıl geliştirmemiz gereken kasımız risk yönetimi olmalı” dedi.

SİGORTACILAR ‘TOPLUMSAL FAYDA NOTU’ TALEP EDİYOR

Steel Sigorta’nın, İstanbul Arel Üniversitesi Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile “Çocuklar Gülsün Dünya Güzelleşsin” adıyla eğitim desteğine yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattığı açıklandı. Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Abdullah Özcan, Türkiye’de bankalara uygulanması hedeflenen “toplumsal fayda notu”nun sigorta şirketleri için de gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

‘ACENTELER KREDİ BAŞVURUSU ALABİLİR’

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, finansal sigortalarda büyümeyi ve bunu acentelerle birlikte yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Quick Sigorta ve Ankara Ticaret Odası’nın birlikte düzenledikleri toplantıda konuşan Yaşar, bankaların Anadolu’daki şubelerini kapatmaya başladığını ifade ederek “Sigorta aracıları aynı zamanda finansal bir iş yapıyorlar. Bu manada direkt kredi vermeseler bile en azından kredi başvurusu almaları mümkün. Dünyada bunun örnekleri var. Avrupa ve ABD’de sigorta aracıları bu finansal işleri yapıyorlar. Bizim şubesiz çalışan birçok finansal kuruluşa, bankaya Türkiye’nin her ilçesinde varlık gösteren 17 binden fazla aracının, acentenin destek olması, hizmet vermesi mümkün.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

HDI Sigorta, “Dün, Bugün, Yarın Birlikte Varız” mottosu ile 15 ilde başlattığı acente toplantıları serisini sürdürüyor. 3 bin acenteyle bir araya gelinmesi planlanan buluşmalar, 14 Mart’ta Erzurum’da sona erecek.

MetLife Emeklilik ve Hayat, MetLife Hızlaal üzerinden “İlk BES’im” satın alan müşterilerine aylık ek yüzde 10 katkı sağlayacağını açıkladı. Bu ek, aylık 800 TL’ye kadar olan ödemeler için geçerli.

Magdeburger Sigorta, sermayesini 250 milyon TL’den 685 milyon TL’ye yükseltti. Şirket tamamlayıcı sağlık sigortası, kritik hastalıklar sigortası, nakliyat, konut ve sorumluluk sigortası branşlarında da büyüyecek.

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, “Grubumuzda elektrik tüketiminin azaltılmasına en büyük katkıyı sağlayan ülkeler arasında Türkiye olarak yüzde 49 ile birinci sıradayız” dedi.