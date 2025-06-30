Siirt Üniversitesi rektöründen 'kamuda tasarruf' tedbiri: Kırık parke değişimine 193 bin 500 TL!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık altı ay önce yeniden Siirt Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. Dr. Nihat Şındak’ın görev süresinde dört bakım-onarım işlemi için toplam 887 bin 500 TL tutarında ihalesiz harcama yapıldığı ortaya çıktı. Harcamalar arasında, rektör konutundaki arızalı sinekliklerin değiştirilmesi de bulunuyor.

Yapılan harcamalar şu şekilde:

Rektörlük konutundaki sinekliklerin ve makam odasındaki kırık parkelerin değiştirilmesi: 193 bin 500 TL

Kezer Yerleşkesi’nde yosun temizliği: 240 bin TL

Yol ve basamak onarımı: 250 bin TL

Kafeterya binasına asma tavan yapılması: 204 bin TL

Bu harcamalar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Prof. Dr. Nihat Şındak, ilk kez 24 Eylül 2020’de atanmış, 21 Aralık 2024’te ikinci kez görevlendirilmişti. Ancak görev sürecinde ortaya çıkan usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üniversite yönetiminde tartışmalara yol açtı. DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, konuyu TBMM’ye taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde kamu zararının boyutu ve yöneticilerin sorumluluğu soruldu. Sarıtaş, doğrudan temin yöntemiyle yapılan lüks harcamaların şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ’NİN BAKIM-ONARIM İHALELERİ

2007 yılında kurulan Siirt Üniversitesi, bugüne kadar 105 bakım-onarım ihalesi yaptı. Bu ihalelerin 29’u iptal edilirken, kalan 76 ihale arasında yüksek bedelli onarım işleri dikkat çekti. Örneğin, 2021 yılında açılan bir ofis odası onarımı ihalesinde Polatlar Group Yapı’ya 128 bin TL, çevre düzenlemesi işinde ise S-YAPI İnşaat’a 509 bin TL ödendi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’ne harcamalarla ilgili sorular iletildi ancak yönetim, işlemlerin gerekçeleri ve maliyetlerine dair açıklama yapmadı. “Rektör beyin özel kalemi izinde, rektör beyden randevu talep etmeniz gerekir” yanıtı verildi.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ’NDE TARTIŞMALI EĞİTİM KADROSU

Öte yandan Tunceli Munzur Üniversitesi’nde hukuk dersine tarım mezunu rektörün girmesinin ardından, kültür derslerinin alan dışı akademisyenler tarafından verilmesi gündeme geldi. Rektör Prof. Dr. Kenan Peker’in hukuk dersine girmesi YÖK tarafından soruşturulmadı. Ayrıca kültür ve sanat eğitimi almayan fizik, inşaat, sağlık alanı profesörlerinin Kültür ve Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans dersleri verdiği öğrenildi.

Anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin uzmanlık alanları arasında fizik, inşaat, siyaset bilimi, halkla ilişkiler ve sağlık yer alıyor. Ancak alan dışı olmalarına rağmen ek ders ücreti alarak yüksek lisans dersleri vermeye devam ediyorlar.