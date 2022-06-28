Şikayetler alan BDDK'den bir açıklama daha geldi

28 Haziran 2022 Salı, 12:23

Türk lirası kredi kullanımında şirketlere döviz varlığı sınırı getiren BDDK, bir açıklama daha yaparak bankalara kredi uyarısında bulundu. BDDK’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı bankaların bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerden bağımsız denetim raporu istediğine ilişkin bazı şikayetlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı kararımızın uygulanmasına ilişkin olarak, bazı bankaların bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerinden bağımsız denetim raporu istediğine ilişkin kurumumuza bazı şikayetler ulaşmaktadır.

26 Haziran 2022 tarihinde kurumumuzca yapılan açıklamada da yer verildiği üzere bankalarca, yalnızca bu açıklamada belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerekmektedir.

Söz konusu açıklamamızda yer verilmeyen müşteriler için ekonomik faaliyetin olağan akışında devam ettirilmesi ve anılan kararımız uyarınca gerekmediği halde müşterilerden kredi tahsisi için ilave bilgi/belge talep edilmemesi önem arz etmektedir.

Kaldı ki 26 Haziran tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, bağımsız denetim raporu olmayan kredi müşterilerine bile, 1 ay sonra bağımsız denetimden geçmiş bilgi ve belge ve finansal tabloları getirmesi şartıyla, bu müşterilerin sadece beyanları alınarak kredi kullandırabileceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, anılan karar kapsamında kredi sınırlama şartlarına girdiği halde, yabancı para kredi kullanamaması şartıyla, kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere söz konusu pozisyon açığıyla sınırlı olarak kullandırılabilecek kredilerin vadesinin de yalnızca 3 ayla sınırlı olduğuna dair yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu kredilerin, 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan daha uzun vadeli kullandırılabilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesinde de fayda görülmüştür."