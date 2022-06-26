BDDK, elinde döviz varlığı olan şirketlere TL olarak ticari kredi sınırı getirdi

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Bu karar sonrası dolar/TL 17 seviyesinin altına sarkarken bunu kamu eliyle döviz satışına bağlayanlar da oldu. Kararla ilgili net etkilerin ise yeni hafta piyasaların açılmasıyla ortaya çıkması bekleniyor. Ancak BDDK’nin bu son kararı “kambiyo-sermaye kontrolü” tartışmalarını daha da büyüttü. Oysa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, en son 17 Haziran’da şuna dikkat çekmişti: “Türkiye serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli şekilde büyümeye devam eden liberal ekonomidir.”

‘GÜLE GÜLE 32’

Konuyu sosyal medya hesabından “GES tutmayınca şapkadan bir tavşan daha çıktı. Birkaç adım sonra ‘kambiyo kontrolü” şeklinde yorumlayan Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Cumhuriyet’e ise şunları anlattı: “GES fiyaskoyla sonuçlandı. Kambiyo kontrolüne yönelik bir başka adım 15 milyon lira sınırının örneğin 3-5 milyon liraya indirilmesi olur. O zaman etki büyük şirketlerden daha küçük şirketlere doğru yayılacak. Ticari hayatı olumsuz etkileyecek.

Özellikle dövizle girdi temin edenler açısından maliyetleri artıracak. Döviz üzerindeki etkisini ise ne kadarlık bir satışa neden olacağı belirleyecek. Ama her durumda dolar/ TL 17 civarında kalır.”

Dr. Mahfi Eğilmez ise 1989’da değiştirilen “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar”a atıf yaparak “Güle güle 32 Sayılı Karar” derken İbrahim Turhan, şu yorumu yaptı: “Türkiye artık dışa açıklıktan da serbest piyasa ekonomisinden de uzaklaştı.” Dr. Murat Kubilay ise “Yarı Arjantin diye ifade ettiğim kısmi sermaye kontrollerine iyice geçilmiş oldu” dedi.