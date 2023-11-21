‘Şimdi küçülme zamanı’

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Bu yıl 2022’deki rakamları yakalamanın bölge ihracatçısı için büyük bir başarı olacağını söyleyen Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, gündemi ve geleceği değerlendirdi.

Deprem sonrası mecburen kapanan bazı işletmeler olduğunu belirten Kileci, bundan sonraki süreçte depremden ziyade ekonomik koşullar etkisiyle kapanan ve yurtdışına giden şirketlerin olacağını söyledi. Bu durumun yaşanmaması için küçülmek gerektiğini belirten Kileci’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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