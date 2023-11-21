‘Şimdi küçülme zamanı’
Depremin ardından ayağa kalkmaya çalışan Güneydoğu bölgesinde ihracat rakamları henüz geçen yılın rakamlarını yakalayamadı.
Bu yıl 2022’deki rakamları yakalamanın bölge ihracatçısı için büyük bir başarı olacağını söyleyen Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, gündemi ve geleceği değerlendirdi.
Deprem sonrası mecburen kapanan bazı işletmeler olduğunu belirten Kileci, bundan sonraki süreçte depremden ziyade ekonomik koşullar etkisiyle kapanan ve yurtdışına giden şirketlerin olacağını söyledi. Bu durumun yaşanmaması için küçülmek gerektiğini belirten Kileci’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
MAHALLE BASKISINA DİRENİN
- Zıplamak için bir adım geri gitme zamanı. Bu süreç kalifiye olmayan vasıfsız çalışanlar için sıkıntılı olacak. Devletin bu konuya şimdiden kafa yorması gerek
- Artık ucuz ve kolay para bulma devri kapandı. Tek korkum uyguladığımız ekonomik sistemi durdurmak. Merkez Bankası politikalarının mahalle baskılarına direnmesi gerek. Bu politikalar yarıda burakılırsa her şey daha kötüye gider
- Gümrük vergisi işine gelince. Bu iş polisiye tedbirlerle çözülmez. Devlet her şeyin envanterini ve ihtiyacını çıkarmalı bir kere. Devlet Planlama Teşkilatı’nı işaret ediyorum. Önce envanter ve ihtiyaçlar çıkartılmalı, ülkenin ihtiyacına göre hareket edilmeli.
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