Simitte zam sinyali: Fırıncılar artış için hazırlıkta!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:24

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:24

Elektriğe yapılan zammın ardından ekmek fiyatları tartışma konusu olmuştu. Şimdi de fırıncılar, simit fiyatlarına zam yapılmasını istiyor. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Simit fiyatlarına zam gelmemesinin nedeni, Ticaret Bakanlığı'nın bu zamları kendisine bağlaması. Tabii ki bu durum kanuna aykırı” dedi.

Delibaş, simide en son Temmuz 2024’te zam yapıldığını belirtti. “Simit maliyeti 18 lira 80 kuruş, KDV ile 20 liranın üzerine çıkıyor. Şu anda simit 15 TL’ye satılıyor, her satışta zarar ediliyor” diyerek yeni fiyatın en az 20 TL olması gerektiğini ifade etti.

Delibaş, “Simitçinin para kazanabilmesi için fiyatın 30 lira olması gerekiyor. Zararı çay ve poğaçadan karşılıyoruz. İşçiye maaş veremediğimiz için çırak çalıştırıyoruz. Un, susam, elektrik, kira artarken simit fiyatı da artmalı” diye konuştu.

Bir emekli yurttaş, “Ben emekliyim, simidi bile alamıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Bir diğer yurttaş ise, “Simidi seviyoruz ama alamıyoruz. Zam gelirse hiç yiyemeyiz” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel ise, “Türkiye’de zam olmayan gün yok. Bu zamlar en çok emeklileri ve emekçileri etkiliyor. Emekliler zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor” diyerek siyasi iktidara çağrıda bulundu.

Bir yurttaş, “Doğalgazı yakmadığım halde 3 bin lira fatura geldi” derken, emekli Leyla Erdem, “Herkes aç, kimse bir şey alamıyor. Eskiden daha kolaydı, şimdi yaşamak çok zor” dedi.

Esnaf Serengül Çolak ise, “Simit, ekmek yemek artık lüks oldu. İnsanlar ekonomik sıkıntıdan birbirine öfkeli davranıyor” şeklinde konuştu.