‘Şimşek’ ekonomisi!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:50

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:50

CHP TBMM Grubu’nun haftalık raporunda ekonominin genel durumuna dikkat çekildi. Ortaya çıkan veriler şöyle:

. TL’nin reel olarak değerleneceğine ilişkin beklentiler ve TL faiz

oranlarının yüksekliği reel sektörü yeniden döviz açığını büyütmeye, diğer bir ifadeyle yeniden yüksek kur riski almaya yönlendirdi. Sektörün döviz açığı mayısta bir önceki aya göre 14.5 milyar dolar artarak 115.2 milyar dolara çıktı. Döviz açığında yılın ilk beş aylık döneminde ise 32.6 milyar dolarlık artış kaydedildi.

. Ekonomide giderek belirginleşen duraklamanın bir sonucu olarak bu yılın ilk yedi aylık döneminde ihracat yüzde 4.1 oranında artarak 148.8 milyar

dolar olurken, ithalat yüzde 8.4 azalarak 198.6 milyar dolara indi. Ocak-Temmuz dönemi dış ticaret açığı ise yüzde 32.5 oranında azaldı ve 49.8 milyar dolar oldu

. Bu yılın ilk altı aylık döneminde 25 milyon 108 bin turiste ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu dönemdeki turizm geliri ise 23.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi 19-26 Temmuz haftasında 5.9 milyar dolar azalarak 153.9 milyar dolardan 148 milyar dolara inerken, mayıs ayı sonunda artıya geçen swap hariç net rezervi ise son hafta 1.4 milyar dolarlık artışla 23 milyar dolardan 24.5 milyar dolara yükseldi.

KAR ARTTI VERGİ DÜŞTÜ

. Bankacılık sektörü bu yılın ilk altı aylık döneminde 345.7 milyar lira brüt kâr (vergi öncesi) elde etti. Sektör bu kârından devlete 31.6 milyar lira vergi ödedi. Brüt kârın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.1 oranında arttığı bu dönemde devlete ödenen vergi ise yüzde 40.4 oranında azaldı.

BORÇLAR ARTTI

. Tarım sektörünün bankalara olan borcu haziranda 10 milyar lira daha

artarak 700 milyar liraya kadar yükseldi.

. Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi

borçları haziranda bir önceki aya göre 40.1 milyar lira artarak 3.8 milyar

liraya çıktı.

. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları 19-26 Temmuz haftasında 52.7 milyar lira daha artarak 3.34 trilyon liraya yükseldi.

. Bu yılın ilk yarısında vatandaşlar bankalara 226.7 milyar lirası tüketici kredileri, 150.7 milyar lirası da kredi kartı borçları için olmak üzere toplam 377.8 milyar lira faiz ödedi.

ZENGİN DAHA DA ZENGİNLEŞTİ

. Bankalardaki yurt içi yerleşiklere ait olan TL ve döviz cinsinden tüm mevduatlar bu yılın ilk altı aylık döneminde 1 trilyon 441 milyar lira

artarak 15 trilyon 226 milyar liraya yükseldi. Bu mevduatın 11 trilyon 503 milyar lirası içerisinde 1 milyon lira ve daha fazla mevduat bulunan hesaplarda yer alıyor. Milyonerlerin 2023 yılı sonunda yüzde 75 olan toplam mevduat içerisindeki payı haziran ayı sonunda yüzde 75.5’e kadar yükseldi.

. Borsa İstanbul’da işlem gören ve yurt içi yerleşiklere ait olan hisse senetlerinin yüzde 86.7’si içerisinde 1 milyon lira portföy bulunan 244 bin hesap tarafından kontrol ediliyor.