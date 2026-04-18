Şimşek’ten küresel ekonomi mesajı: 'Riskleri çeşitlendirmek zorundayız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı "Parçalanan Bir Dünyada Ekonomik Entegrasyonun Geleceği" panelinde, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumuna ve enerji güvenliği hamlelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

400 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Şimşek, Türkiye'nin son 20-25 yılda fiziksel altyapıya yaklaşık 400 milyar dolarlık devasa bir yatırım gerçekleştirdiğini söyledi. Bu fiziksel gücü uluslararası finansmanla desteklediklerini belirten Şimşek, Dünya Bankası ile imzalanan 8,1 milyar dolarlık yeni kredi anlaşmasına dikkat çekti. Bu finansmanın, Asya’yı İstanbul Boğazı üzerinden demir yoluyla Avrupa’ya bağlayacak kritik bir projede kullanılacağını ifade etti. Şimşek şöyle konuştu:

''Avrupa ve Batı ile bağlarımız güçlü, bununla birlikte dünyanın geri kalanıyla da aktif biçimde etkileşim kuruyoruz. Bu ikili konum, Türkiye'yi bölgesi için doğal bir risk azaltma ve üretimi çeşitlendirme platformu haline getiriyor. Dolayısıyla bizim için fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Evet, küresel ekonomi şu anda ciddi bir sorunla karşı karşıya ancak biz kısa vadenin ötesine bakıyoruz ve önümüzde çok sayıda fırsat olacağına inanıyoruz.''

ENERJİDE 'HÜRMÜZ' GÜVENCESİ

Küresel enerji krizlerine değinen Şimşek, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde izlediği çeşitlendirme stratejisi sayesinde Hürmüz Boğazı’ndaki risklere karşı maruziyetinin sınırlı olduğunu vurguladı. Şimşek, Türkiye’nin ekonomik dayanıklılığına yönelik şu başlıklar üzerinde durdu:

Bütçe Açığı:

Geçen yıl bütçe açığı GSYH’nin yüzde 3’ünün altında tutuldu.

Borç Stoku:

Borç/GSYH oranı yüzde 24’ün altında gerçekleşti.

Eşel Mobil Sistemi:

Bu mali alan sayesinde akaryakıt fiyatlarındaki enflasyon şoklarının hafifletilebildiğini belirtti.

TİCARET KORİDORLARI VE 54 SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye’nin "Orta Koridor" başta olmak üzere yeni ticaret yollarına yatırım yaptığını ifade eden Şimşek, bölgesel işbirlikleri hakkında şu ayrıntıları paylaştı:

54 Serbest Ticaret Anlaşması:

AB ülkeleri dahil geniş bir ticaret ağına sahip olduklarını hatırlattı.

Irak ve Basra Körfezi:

Körfez ülkelerini Türkiye altyapısına bağlamak için Irak ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Türkmenistan Gazı:

Kısa vadeli önceliklerden birinin Türkmen gazını Türkiye üzerinden koridora bağlamak olduğunu söyledi.

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Şimşek, AB ile Gümrük Birliği’nin; tarım, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde güncellenmesi halinde, mevcut ticaret hacminin 10-20 yıl içinde rahatlıkla iki katına çıkabileceğini iddia etti. AB dışındaki pazarlara da odaklandıklarını belirten Bakan, "friendshoring" (dost ülkeden tedarik) ve "nearshoring" (yakın coğrafyadan tedarik) modelleriyle Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki fırsatların takip edildiğini aktardı.

'KRİZLERİ DEĞİŞİM İÇİN KULLANMALIYIZ'

Milton Friedman’ın "krizlerin gerçek değişimi tetiklediği" sözüne atıfta bulunan Şimşek, mevcut küresel şokların yeşil dönüşüm, nükleer enerji yatırımları, fiber altyapı ve 5G+ teknolojileriyle fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, "Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz. Ancak riskleri azaltmak zorundayız" diyerek konuşmasını tamamladı.