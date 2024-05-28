Şimşek: Türkiye'nin CDS'i 4 yılın en düşüğünde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi risk priminin 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden risk primi hakkında açıklamada bulundu.
Risk primimizi gösteren CDS'in son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çeken Şimşek sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Şimşek "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" diye yazdı.
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