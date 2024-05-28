Bakan Şimşek'ten yabancı sermaye açıklaması: Beklentileri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı sermaye girişinin beklentilerini aştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:00
Bakan Şimşek'ten yabancı sermaye açıklaması: Beklentileri aştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu söyledi.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağlayan iyi bir söylem olduğunu, bunun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu öne sürdü. 

"İYİ BİR İLERLEME KAYDETTİK"

Şimşek, Türkiye’nin offshore piyasalara yönelik düzenlemeleri gevşetme yollarını araştırdığını ve nispeten uzun vadeli swaplarla başlayabileceğini söyledi.

“Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak bunun zamanlamasına, sıralamasına ve dozuna karar verilmedi” diyen Şimek, "Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız. Tüm zorlukların üstesinden geldiğimizi söylemiyorum, ancak iyi bir ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.


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