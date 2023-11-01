Şimşek yine ‘Enflasyona karşı ezdirmedik’ dedi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

Görüşmede sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kez daha mali disiplini yeniden tesis edip bütçe açığını düşürerek enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini dile getirdi. Şu anda yaklaşık 8 milyon işçi açlık sınırının altındaki aylık 11 bin 402 lira asgari ücretle; yaklaşık 10 milyon emekli de hem açlık hem de asgari ücretin çok altındaki 7 bin 500 lira aylık ile geçinmeye çalışırken Şimşek, 2023’te çalışanların ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artış yaptıklarını belirterek övündü. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yoksulluk sınırı 44 bin lira sayın bakan. Ezdirmemiş haliniz buysa ezdirseniz ne yapacaktınız” karşılığını verdi.

‘NASSI UNUTTURDU NASSI’

Bakan Şimşek konuşması sırasında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye’nin gri listeye alınması konusunu da değerlendirdi. Şimşek, Türkiye’yi gri listeden çıkarmak için yoğun çaba içinde olacaklarını söyledi. Bunun üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Kim soktu ki gri listeye?”, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Başka bir AKP mi var?” diyerek karşılık verdi. Ağbaba, “Sayın bakan geldi, aslında sizi de bozdu. Nassı unutturdu nassı, nassı. Böyle bir şey olur mu? Nas gitti” dedi.

İYİ Partili Erhan Usta konuşması sırasında Şimşek’e, “Sayın cumhurbaşkanı bayağı zorladı sizi Türkiye’ye getirme konusunda, baştan çok nazlandınız ama sonradan gelmeyi kabul ettiniz” diye konuştu.

‘BAKANLIKLAR AYRILMALI’

Usta, bakanlık ile birleştirilen Hazine Müsteşarlığı’nın eskiden olduğu gibi yine ayrılması gerektiğini belirtirken “Hazine Müsteşarlığı eski sistemde olsaydı Berat Albayrak 2018’den itibaren bu memlekette bütün borcu altına, dövize, kura bilmem neye dayandıramazdı; hiçbir Hazine müsteşarı bunu imzalamazdı. Ama aldı bakanlığın bünyesine, genel müdürlük haline getirdi, batırdı adam ya! Batırdı ya, bunu görmek lazım ya!” dedi.