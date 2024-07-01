Şimşek'in vergi açıklaması borsayı vurdu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,33 değer kaybederek 10.399,46 puana indi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,45 puan azalışla 10.399,46 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,17 ile sigorta oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği söyledi.
VERGİ AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek özel bir televizyon kanalında kritik açıklamalarda bulundu.
Sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesine dikkat çeken Şimşek; "Vergilendirilmemiş alan kalmayacak. Borsa kazançlarına vergi için hazırlık yapıyoruz." dedi
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