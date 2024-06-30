Borsa neden dalgalanıyor? İşte öne çıkan sektörler...

Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:01

Güncelleme: 30.06.2024 - 16:01

Son dönemlerde ortaya atılan vergi dedikoduları, yabancı satışları ve tahvil faizlerindeki hareketlilikler Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nde dalgalanmalara yol açıyor.

Borsa, tarihinde ilk kez aştığı 11 bin puanın bir süredir altında seyrediyor.

VERGİ DEDİKODULARI NASIL ETKİLEDİ?

İnfo Yatırım Satış Pazarlama Grup Direktörü Sertaç Ekeke, borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Borsada hala yukarı yönlü hacim gelmediği ve likidite sıkıntısının yaşandığı bir dönemdeyken, belirli sektörlere paranın akmadığını görüyoruz. Bankacılık ve holdinglerde yukarıya gelindiği süreçte, yatırımcıların henüz bu yükselişe adapte olmadığını ve bu durumun bir miktar kâr satışları ile beraberinde tepki satışlarını getirdiğini görüyoruz" diyen Sertaç Ekeke,vergi dedikodularının da hacmi olumsuz etkilediğini belirtti.

Yabancı yatırımcıların bir süredir satış pozisyonu almasının da normal olduğunu vurgulayan Ekeke, bunun iki temel sebebe dayandığını ifade etti.

Ekeke, geçen yıldan bu yana Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı profilinin daha çok trader karakterinde olduğunu, yani risk yönetimine ve kar alımına daha yatkın olduklarını söyledi.

Ocak ayından bu yana bankalar ve holdingler üzerinde büyük kazançlar elde eden yabancı yatırımcıların, bu kazançları kendi ülkelerinde birkaç yıl içerisinde elde edemeyeceklerini belirtti.

YABANCILARIN TAHVİL STRATEJİSİ

Tahvil faizlerinin borsayı nasıl etkilediği dair de konuşan İnfo Yatırım Satış Pazarlama Grup Direktörü Sertaç Ekeke yabancı yatırımcıların dönemsel olarak kar alarak tekrar tahvil tarafındaki faiz imkanlarından yararlanmak istemesinin rasyonel bir davranış olduğunu ifade etti.

Aylık faiz oranlarının yüzde 4 civarında olduğunu ve bunun yabancı yatırımcılar için cazip bir getiri sunduğunu vurgulayan Ekeke, "Yabancı yatırımcılar, hisse senedindeki karlarını alıp tahvil piyasasında pozisyon açmayı tercih ettiler. Benzer bir hareketi Kasım-Aralık 2023 döneminde de gördük. Tahvil piyasasında pozisyonlar büyüdü, ardından hisse senedi piyasasına dönüş yaşandı. Şimdi de benzer bir hareket bekliyorum" dedi.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER NELER?

Ekeke, piyasalarda öne çıkan ve yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunan sektörler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Perakende gıda, perakende tekstil ve içecek sektörlerinin hala cazip olduğunu belirterek bu sektörlerdeki şirketlerin enflasyon etkilerinden dolayı dirençli olduklarını ve yaz aylarının içecek sektöründe güçlü performans getirdiğini vurguladı. Sertaç Ekeke, "Portföylerde olması gereken temel sektörlerden biri olarak görüyorum" dedi.

Havacılık sektöründe uçak firmaların yanı sıra yer hizmetleri kısmının da potansiyel taşıdığını belirten Ekeke, yer hizmetleri şirketlerinin iyi bir sezon geçirebileceğini ve bu alanın ön plana çıkabileceğini ifade etti.

Holding sektörünün de altını çizen Ekeke, özellikle içecek ve sağlık sektöründe bu şirketlerin pozitif etkilenebileceğini söyledi. Savunma sanayi sektöründe ise, küresel gelişmelerin etkisiyle bu sektördeki şirketlerin yeniden önem kazanabileceğini vurguladı.

Telekomünikasyon sektöründe alım fırsatlarının olabileceğini belirten Ekeke, sağlık turizminin de hızla geliştiğini ve bu alanda da fiyatlamaların olumlu olabileceğini söyledi.

*Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce detaylı araştırma yapmanız ve bir uzmana danışmanız önemlidir.