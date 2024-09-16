Sinema sektöründen iki şirkete rekabet soruşturması
Sinema gösterimi sektöründe faaliyet gösteren iki şirkete rekabet soruşturması açıldı.
Rekabet Kurulu, sinema gösterimi sektöründe faaliyet gösteren Mars Entertainment Group AŞ (MARS) ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, MARS'ın sinema gösterim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu yapım ve dağıtım hizmetleri pazarında kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları yeterli bularak MARS ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'