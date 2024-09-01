Sinoplu balıkçıların yüzü palamut ile güldü
Sinop’ta, av yasağının sona ermesi ile birlikte denize açılan balıkçıların ağları palamut ile doldu.
Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Av yasağının kalkmasının ardından Sinoplu balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Balıkçılar, gece yarısı açıldıkları denize ağlarını atarak, yeni sezonun ilk balıklarını tutmaya başladı. İlk ağları çekmeleri ile birlikte bol miktarda palamut balığı avlayan balıkçılar, sezona hızlı başladıklarını söyledi.
Sinop’un Türkeli açıklarında avlanan balıkçıların yüzü gülerken, ağlarda ise palamut balığının bol miktarda olduğunu görüldü.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor
- 'Deprem üretti üretecek, olursa 7’nin üzerinde olur'
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Maccabi Tel Aviv maçı için flaş iddia!
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı