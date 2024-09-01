Sinoplu balıkçıların yüzü palamut ile güldü

Sinop’ta, av yasağının sona ermesi ile birlikte denize açılan balıkçıların ağları palamut ile doldu.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 11:15
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Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Av yasağının kalkmasının ardından Sinoplu balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Balıkçılar, gece yarısı açıldıkları denize ağlarını atarak, yeni sezonun ilk balıklarını tutmaya başladı. İlk ağları çekmeleri ile birlikte bol miktarda palamut balığı avlayan balıkçılar, sezona hızlı başladıklarını söyledi.
Sinop’un Türkeli açıklarında avlanan balıkçıların yüzü gülerken, ağlarda ise palamut balığının bol miktarda olduğunu görüldü.


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