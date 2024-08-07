Siri de dayanamadı... Mehmet Şimşek'in sözünü kesti: 'Bir hata oldu'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir canlı yayında, 'Türkiye'ye neden yatırım gelir?' sorusunu açıklayacağı sırada iOS'un sesli asistanı Siri devreye girdi. Şimşek'in sözünü kesin Siri, "Bir hata oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 18:19
Siri de dayanamadı... Mehmet Şimşek'in sözünü kesti: 'Bir hata oldu'
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'de konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken bir an yaşandı. 

Türkiye'ye neden yatırım geleceğini açıkladığı sırada Şimşek'in telefonundaki Siri devreye girdi ve, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin" dedi.

Şimşek bunun ardından 'Siri devreye girmiş' diyerek Siri'yi kapattı. 

Mehmet Şimşek katıldığı yayında özetle; küresel piyasalardaki çalkantıların geçici olduğunu ve Japon yeninin değerlenmesinin sebep olduğunu belirtti. Enflasyonu düşürmeyi hedefleyen reform programının başarıyla devam ettiğini ve Türkiye'nin 2025'te dezenflasyon yılı olacağını ifade etti. Şimşek, rezerv birikiminin başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Bakan Şimşek, kayıt dışına yönelik ise sert uyarılarda bulundu.

 


a haber haberleri Mehmet haberleri Mehmet Şimşek haberleri

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek'ten dış finansman açıklaması: 'Son aşamaya gelindi'

Mehmet Şimşek'ten dış finansman açıklaması: 'Son aşamaya gelindi'
Mehmet Şimşek: 'Enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı'

Mehmet Şimşek: 'Enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı'
Erdoğan ve Mehmet Şimşek'in sesini yapay zeka ile taklit ederek 120 bin TL dolandırdılar

Erdoğan ve Mehmet Şimşek'in sesini yapay zeka ile taklit ederek 120 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler