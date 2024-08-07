Yayınlanma: 07.08.2024 - 18:19

Güncelleme: 07.08.2024 - 18:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'de konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken bir an yaşandı.

Türkiye'ye neden yatırım geleceğini açıkladığı sırada Şimşek'in telefonundaki Siri devreye girdi ve, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin" dedi.

Şimşek bunun ardından 'Siri devreye girmiş' diyerek Siri'yi kapattı.

Siri de dayanamadı...



Mehmet Şimşek'in sözünü kesti: 'Bir hata oldu' — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 7, 2024

Mehmet Şimşek katıldığı yayında özetle; küresel piyasalardaki çalkantıların geçici olduğunu ve Japon yeninin değerlenmesinin sebep olduğunu belirtti. Enflasyonu düşürmeyi hedefleyen reform programının başarıyla devam ettiğini ve Türkiye'nin 2025'te dezenflasyon yılı olacağını ifade etti. Şimşek, rezerv birikiminin başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Bakan Şimşek, kayıt dışına yönelik ise sert uyarılarda bulundu.