Mehmet Şimşek: 'Enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı'
TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 3,23 arttarken yıllık da yüzde 61,78 yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda aylık bazda artış gösteren enflasyonda ilişkin, "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı" ifadelerini kullandı.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre, temmuz ayında TÜFE yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı. Haziran ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttış kaydetmişti.
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı" ifadelerini kullandı.
X hesabından açıklama yapan Şimşek şunları kaydetti:
"Yıllık enflasyon düşüyor.
Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.
Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek.
Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."
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