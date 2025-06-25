Şirket iflaslarında rekor artış: Türkiye de listede!

Türkiye’de CRIF Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Dun & Bradstreet, “2024 Küresel İflas Raporu”nu açıkladı. 47 ülkeden elde edilen verilerle hazırlanan rapor, küresel ölçekte şirket iflaslarının son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

47 ÜLKENİN YÜZDE 65’İNDE İFLASLAR ARTTI

Dun & Bradstreet Worldwide Network (WWN) üyeleri tarafından sağlanan veriler, şirketin ekonomistleri tarafından analiz edilerek hazırlandı. Raporda, 2024 yılında incelenen 47 ülkenin yüzde 65’inde şirket iflaslarında artış yaşandığı, yalnızca 12 ülkede düşüş gözlendiği belirtildi.

İflas artışlarının nedenleri arasında pandemi sonrası sona eren devlet destekleri, yüksek faiz oranları, sıkı para politikaları, zayıf küresel talep, tedarik zincirindeki sorunlar ve jeopolitik riskler öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DE BÜYÜK ARTIŞ VAR

Rapora göre, şirket iflasları en çok Ukrayna’da arttı. 2024 yılında Ukrayna’da şirket iflasları bir önceki yıla göre yüzde 126 artış gösterdi. Singapur yüzde 40 artışla ikinci, Belarus ise yüzde 39 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’deki iflaslar ise yüzde 23 oranında arttı. CRIF İzleme Servisi tarafından yapılan detaylı analizlere göre, Türkiye'de geçen yıl toplamda 465 şirket iflas etti.

Öne çıkan diğer ülkeler ve yıllık iflas artış oranları şöyle:

Avustralya: Yüzde 37

Yüzde 37 Kanada ve Romanya: Yüzde 35

Yüzde 35 Hollanda: Yüzde 30

Yüzde 30 İspanya: Yüzde 26

Yüzde 26 Lüksemburg ve İsveç: Yüzde 24

Yüzde 24 Almanya: Yüzde 22

Yüzde 22 İtalya: Yüzde 20

ABD’de ise iflaslar yüzde 6 arttı. Oysa 2023 yılında bu oran yüzde 79’du.

İFLASLAR EN ÇOK BU SEKTÖRLERDE YOĞUNLAŞTI

Dun & Bradstreet Baş Ekonomisti Dr. Arun Singh, özellikle perakende, inşaat, konaklama ve imalat gibi düşük kâr marjlı sektörlerin en fazla risk altında olduğunu belirtti. Dijital dönüşüme ayak uyduramayan firmaların da zorluk yaşadığını ifade etti. Singh, “Bu nedenle 2025 boyunca iflasların artmaya devam etmesi, ciddi bir rahatlamanın ise ancak yıl sonuna doğru mümkün olması bekleniyor” dedi.

YUNANİSTAN ZİRVEDE

2024’te şirket iflaslarının azaldığı 12 ülke arasında en dikkat çeken ülke Yunanistan oldu. İflaslarda yüzde 48 azalma yaşandı. Diğer ülkelerdeki düşüş oranları ise şöyle:

Kolombiya: Yüzde 43

Yüzde 43 Hong Kong: Yüzde 37

Yüzde 37 Çin: Yüzde 31

Yüzde 31 Rusya: Yüzde 26

Yüzde 26 Arjantin: Yüzde 18

Yüzde 18 Kazakistan: Yüzde 17

Yüzde 17 Güney Kore, Finlandiya, Danimarka: Yüzde 12

'İFLASLAR BEKLENEN BİR GELİŞMEYDİ'

Dun & Bradstreet COO’su Julian Prower, raporun önsözünde iflaslardaki artışın beklenmedik olmadığını belirtti. “2020–2022 arasında devlet destekleri sayesinde iflaslar yapay biçimde düşüktü, ancak 2023’ten itibaren ekonomik gerçekler yeniden etkisini göstermeye başladı” dedi.

Prower, şirketlerin riskleri yönetebilmek için nakit akışı planlamasına, tedarik zinciri çeşitliliğine ve kredi değerlendirmesi güçlendirmeye odaklanmaları gerektiğini vurguladı.