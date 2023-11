Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu! Sektör temsilcileri Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:33

Güncelleme: 30.11.2023 - 17:47

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da zamma ilişkin, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklaması ise beklentilerin yönünü değiştirdi.

Sanayi sektörünün önde gelen temsilcileri de asgari ücrete ilişkin zam tahminlerini Cumhuriyet'e paylaştı.

"YÜZDE 50 ORANINDA ZAM BEKLİYORUZ"

Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitesi Üyesi İlker Bıyık, asgari ücrete yüzde 50 oranında zam beklediklerini ifade etti.

Bıyık, asgari ücret zammının geçmiş yıllardaki gibi tek seferlik yapılmasının sanayiciler için planlama ve üretim maliyetleri açısından daha iyi olacağını belirterek, "Her ne kadar işveren olarak baksak da mevcut yaşam koşulları da göz ardı edilemez. Asgari ücrete enflasyon oranının altında zam yapılması doğru olmayacaktır. Ancak enflasyon oranında zam yapılacaksa da bu yılı tek zam ile geçmek sanayiciler için daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

Örme Kumaş Sanayii Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Sezai Şahin (Solda)

ENFLASYONDA SEÇİM BELİRSİZLİĞİ

Örme Kumaş Sanayii Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Sezai Şahin de enflasyonun seçimden sonra nasıl seyredeceğini tahmin edemediklerini vurgulayarak "İlk bakışta tek zam iyi duruyor ancak seçimden sonra enflasyonun nasıl seyredeceğini bilemediğimiz için tek veya çift zam kararını vermek kolay değil" diye konuştu.

Şahin, asgari ücret için tahminini ise "14 bin ile 16 bin lira arasında bir beklentim var" şeklinde belirtti.

İşveren adına da yılda tek zam kararının her zaman iyi olduğunu söyleyen Şahin, yıl içerisinde birden fazla zamların her zaman sorun olduğunu, personelin verimliliğine kadar her şeyi etkilediğini ifade ederek hükümetin yılı tek zam ile kapatmak içinde yüzde 60 varan bir zam politikası olabileceğini söyledi.

"ÇİFT ZAM DAHA DOĞRU OLACAKTIR"

Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii Meclis Üyesi İlyas Gençoğlu ise yılda iki kez zammın daha doğru olacağını paylaştı.

Gençoğlu, maaş zamlarının ancak enflasyonun düşüş eğilimine girdiği dönemde tek sefere düşürülebileceğini belirtti.

Sanayicilerin maliyetlerinin çok yükseldiğini vurgulayan Gençoğlu, asgari ücrete ilk sefer de yüzde 20-25 seviyesinde zam yapılabileceğini kaydederek, "Döviz fiyatlandırmalarına son 6 aylık değişimi yüzde 10'luk seviyede bulunuyor. Buna istinaden yüzde 20'nin ilk seferde makul olduğunu düşünüyorum. İkinci altı ayda ise hayat şartlarına tekrar bakarak zam yapılabilir. Tek seferlik yüzde 50'lik zam yapmak yerine bu oran ikiye bölünebilir" dedi.

"MEKANİZMA KURULURSA ÇALIŞANLAR TEK ZAMLA MUTLU OLUR"

Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Çukurçayır, yaşam koşullarının zorlaştığının altını çizerek asgari ücrete yüzde 30-35 civarında zam beklentileri olduğunu ifade etti.

Çukurçayır, tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrol edilmesi halinde tek zammın çalışanları daha mutlu edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Yaşam şartları çok zorlaştı, bir işveren olarak baktığımızda gerçekten ekonomik zor bir durum söz konusu. Asgari ücret zamlarından ziyade tüketim ürünlerine yapılan zamların kontrol edilmesi gerekiyor. Burada denetim mekanizması kurulabilirse, çalışanlar da tek zam ile daha mutlu olabilirler."

Ayakkabı üreticileri olarak uluslararası rekabet piyasasında da rekabet güçlerinin azaldığını dile getiren Dr. Yusuf Çukurçayır, asgari ücretin dolar bazında 350 dolar seviyesinde bulunmasının piyasalarda rekabet güçlerinin koruyacağını vurguladı.

"TEK SEFERDE YÜKSEK ZAM BAZI KESİMLERİ RAHATSIZ EDER"

Endüstriyel Yemek Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Hasan Mercan da asgari ücret zammının enflasyon oranının 10 puan üzerinde olmasının ekonomik dengeleri korumak açısından uygun olacağını ifade etti.

14 bin TL açlık sınırı ve 45 bin lira seviyesinde bulunan yoksulluk sınırını hatırlatan Mercan, "Türkiye'nin ekonomik yapısı bazı durumları kaldıramıyor. Türkiye'nin dünyada bulunduğu konjektürü baz alırsak rekabet koşulu açısından maliyetleri fazla arttırmamız gerekiyor. Ancak ekonomik koşullarını da baz alırsak dengeleri de korumak zorundayız" dedi.

Asgari ücrete tek seferde yüksek oranda zam yapılmasının işvereni ve ekonomiyi zorlayacağını belirten Mercan, "Enflasyonist ortam olduğu sürece ara zamlar kaçınılmaz gözüküyor. Tek seferde yüksek bir zam artışı bazı kesimleri rahatsız edebiliyor. Yüzde 50-60 oranında enflasyon beklentisin olduğu yerde yüzde 100'e yakın zamlar maliyetleri etkiliyor. Üretici ve işveren açısından zamların iki adımlı olması daha faydalı olacaktır" diye konuştu.