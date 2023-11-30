Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:18
Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye ve asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayında Vietnam heyeti ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERİLECEK 5 BIN LİRA

Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. 


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