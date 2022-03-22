Şırnak’ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Uludere ilçesinde özellikle arıcılara ve vatandaşlara yemlik 540 çuval (27 ton) şeker dağıtıldı.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) tarafından 50 kilogramlık torbası 800 ile bin TL arasında değişen şeker, imkanı olmayan yurttaşlara ücretsiz verilirken, imkanı olanlara ise 396 TL'den satıldı.

Arıcılık yapan Fatih Balcı, daha önce Uludere’de arıcılara böyle bir destek yapılmadığını, bunun ilk olduğunu ifade etti.

