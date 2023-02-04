Şişecam 2022 yılı net satışlarını 95,3 milyar TL'ye yükseltti

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:52

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:52

2022 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Şişecam’ın mali yıla ilişkin konsolide net satışları 95,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yaptığı ihracat ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyada süregelen makroekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik riskler global ölçekte birçok kurumu etkilerken, daha önce yaşanan krizlerden farklı boyutta etkiler yaratan zorlu bir yılı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu devam ettirerek başarıyla kapattıklarını belirtti.

Kırman, "Küreselleşme hamlelerine aralıksız devam eden bir şirket olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında da başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışmaya, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katarak büyümeye devam edeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyetimize, 87 yıldır eşlik eden köklü bir Cumhuriyet şirketi olarak Türkiye’nin üretim gücünü 4 kıtada, 14 ülkede gururla temsil ediyoruz. Kapsamlı dönüşüm hamlemizi tamamlayacağımız 2023 yılında da tüm Şişecamlılar olarak hedeflediğimiz yatırımları hayata geçirip fırsatları değerlendirerek, girdi verdiğimiz sektörlerin büyümesini destekleyecek faaliyetlerimizi sürdüreceğimize olan inancımız tam" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMLARIN TUTARI 7 MILYAR DOLAR

Prof. Dr. Kırman, Şişecam’ın 2022 yılı yatırımlarına, sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla refrakter üreticisi İtalyan Refel firmasının satın alımıyla başladığını belirterek, “2022 yılı, Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımımız olan Macaristan tesisimizin temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz, Mersin’de devam eden buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımlarında kapasite artırım kararı aldığımız önemli bir yıldı. Daha sürdürülebilir bir dünya için her türlü atığı zararsız maddelere dönüştüren Basalia teknolojisinin ilk denemelerine de Mersin fabrikamızda yine 2022 yılında başladık. Eskişehir’de cam ambalaj yatırımımız, otocam iş koluna yönelik düzcam yatırımımız ve mimari camlar iş alanına yönelik düzcam yatırımlarımız ise sürüyor" ifadelerini kullandı.