Şişecam'da grev kararı: İşçiler talepleri için harekete geçti!
Şişecam ve Petrol-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. İşçilerin talepleri karşılık bulmadığı gerekçesiyle alınan kararın, belirtilen tarihte uygulanması bekleniyor.
Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol-İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir. Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol-İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Petrol-İş Sendikası, Şişecam’ın Mersin ve Adana’daki tesislerinde çalışan işçilerin maaş zammı, sosyal haklar ve çalışma koşullarına yönelik taleplerinin karşılık bulmadığını dile getirdi.
Sendika, zorlu koşullarda üretim yapan işçilerin hak ettikleri iyileştirmeleri elde etmek için grev kararını hayata geçirdiğini vurguladı.
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