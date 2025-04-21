Altındağ’da işçiler AKP’li Başkan Tiryaki’ye karşı grev başlattı: Belediye önüne pankart asıldı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:57

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:35

Ankara Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi olan işçilere şiddet uygulamasıyla gündeme gelmişti. İşçiler, şiddet görüntülerinin ardından yaptığı açıklamada özür dilemek yerine işçileri suçlamaya devam eden Tiryaki’ye tepki olarak grev kararı aldı. Tiryaki’nin Türk bayrağının da yer aldığı direniş çadırını yıkmasının ardından bugün çadırı tekrar kuran işçiler, grup halinde belediye binası önünde toplandı. Toplanan işçiler, “İşçi burada başkan nerede” sloganlarıyla hakkını aradı. Sendikalı belediye çalışanları, belediye binasının önüne “Bu işyerinde grev vardır” yazılı pankart astı.

''UZLAŞMA ÇAĞRIMIZ KARŞILIK GÖRMEDİ''

İşçiler adına basın açıklamasını, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy yaptı. Tiryaki’nin işçilere söz verilen maaş artışını yapmak yerine var olan haklarını da kısıtladığını anımsatan Ersoy, “Bugüne kadar Altındağ Belediyesi'ne yaptığımız, ‘Gelin masada anlaşalım, hayat pahalılığı karşısında zor günler geçiren emekçilere haklarını verelim’ çağrımız karşılık görmemiş, ne yazık ki olumlu bir dönüş alınamamıştır. Altındağ Belediyesi işvereni, gece gündüz demeden Altındağ halkına hizmet eden emekçilerin hakkını vermek yerine, sendikamızdan üyelerimizi istifaya zorlamış; çalışanlara baskı, mobbing ve sürgün uygulamış; istifayı kabul etmeyenlerin maaşlarını kesmiş; en sonunda ise Ramazan ayında sendikadan istifa etmeyen 46 üyemizi işten çıkarmıştır” dedi.

''ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE VURULAN PRANGA''

Belediyenin kendilerine teklif ettiği “sefalet ücretlerini” kabul etmeyeceklerini vurgulayan Ersoy, “Altındağ Belediyesi tarafından üyelerimizin önüne konulan dayatma, bir ücret değil; emekçilerin onuruna, emeğine ve çocukların geleceğine vurulmak istenen prangadır. Reva görülen ücretler ne vicdana sığar, ne insafa, ne de insanlık onuruna. Bu ücretlerle bırakın insanca yaşamayı, evlatlarımızın karınlarını doyurmak bile mümkün değil. Kışın ayazında bir evi ısıtmak, bir çocuğun defterini almak, sofrasına sıcak bir çorba koymak bile hayal olmuştur. Artık yeter! Altındağ Belediyesi ve bağlı şirketi Altın-Bel’in tüm iş yerlerinde, bu sefaleti dayatan yönetime karşı susmayacağız” ifadelerini kullandı.

''İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÜCRET ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ''

Açıklamanın ardından Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulunan Ersoy, “Bugün saat 16.00 itibarıyla greve çıktık. İşçi arkadaşlarımızın da desteğiyle inşallah işyerlerinde grev uygulayacak ve Toplu İş Sözleşmesi’nde insan onuruna yaraşan bir ücret alana kadar, bir uzlaşma sağlanana kadar greve devam edeceğiz. İşten atılan 46 arkadaşımızın da işe dönmesini sağlayana kadar mücadele edeceğiz” dedi. Tiryaki’nin şiddet görüntülerinin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin de konuşan Ersoy, “İşçilerin burada çalışmadığını, dışarıdan parayla getirildiğini idda etti. İşçi arkadaşlarımız kartlarını göstererek bizzat Altındağ Belediyesi’nde çalıştıklarını gösterdiler. Tamamen algıya yönelik söylemler” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER GREVDE BAŞKAN ETKİNLİKTE

AKP'li Tiryaki, işçiler belediye önünde grevdeyken Türksat 6A Hizmete Alma Töreni'ne katılarak X hesabından paylaşımda bulundu.

İŞÇİLER SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

AKP yönetimindeki Altındağ Belediyesinde, önceki dönem toplu iş sözleşmesinden doğan hakları ödenmeyen, yeni dönem sözleşme görüşmelerinde sıfır zam dayatılan, sendikadan istifaya zorlanan ve işten atılan işçiler, bir de direniş çadırlarına yönelik saldırıya uğramıştı. İşten çıkarılan işçilerin kurduğu çadıra yapılan saldırıya bizzat katılan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yaşananların ardından “Çadırdakilerin hiçbiri işçi değil” şeklinde açıklama yapmıştı.