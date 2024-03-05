Yayınlanma: 05.03.2024 - 21:05

Güncelleme: 05.03.2024 - 21:05

Şişecam'dan Türkiye, İtalya ve Bulgaristan'da Yeni Kaplamalı Cam Hattı Yatırımları

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. KAP'a yaptığı bildirimde, Şişecam Yönetim Kurulu'nun 01 Mart 2024 tarihli toplantısında alınan karara göre Türkiye Tarsus düzcam tesisinde ve Kuzey İtalya ile Bulgaristan'da bulunan mevcut düzcam tesislerinde toplam üç adet yeni kaplamalı cam hattı yatırımı yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Şişecam'ın yüksek operasyonel verimlilik ve optimizasyon odaklı yeni yatırımlarla değer yaratmayı hedeflediği belirtildi. Bu kapsamda, kaplamalı cam talebinin karşılanması, rekabetçi konumun korunması ve katma değerli ürün üretim hacminin artırılması amaçlanmaktadır.

Yatırımların sonucunda düzcam ürünlerinin ısı yalıtımlı mimari cam ürünlerine dönüşeceği ve 2025 yılında devreye alınması planlanan kaplamalı cam hattı yatırımlarının detayları paylaşıldı.

Toplam 114 milyon ABD doları yatırım bedeli ile tamamlanacak olan yatırımlar sonucunda Şişecam'ın dünya genelindeki kaplama hattı sayısının 7'ye, kaplamalı cam kapasitesinin 41,5 milyon m2/yıla ulaşması hedeflenmektedir.

Şişecam, konuyla ilgili olan gelişmelerde kamuoyunu bilgilendireceğini ve Türkçe açıklamanın esas alınacağını belirtti.

Kaynak: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.