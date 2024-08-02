Sitelerde aidatlar son bir yılda yüzde 150 arttı, aidat ödeyemeyenlerin oranı yüzde 19’a çıktı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Türkiye kiralık konut ve satılık fiyatları ile boğuşurken site ve apartman aidatları da yurttaşları zorluyor. Sık sık kavgalara ve davalara konu olan aidatlara yılbaşında birçok site yönetimi ortalama yüzde 58 zam yapmıştı. Aynı sitelerde, ücret zamları olmamasına rağmen, temmuz ayında da yüzde 22’yi bulan zamlar yapıldı. 2023 temmuzdan bu yana toplam zam oranı ortalamada yüzde 150’yi buldu. Sitelerde yaşayan milyonlarca yurttaş, denetimsizlik ve cezasızlıklardan şikâyetçiyken yönetim şirketleri dernekleri de sektördeki çürük elmaların elenmesini istiyor.

YARGI YOLU AÇILMALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile milletvekillerine bir yasa için başvuru yaptıklarını söyleyen Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Kurucu Başkanı Yahya Sağır, site ve apartman yöneticiliğinde şirketlerin belirli bir lisans şartını yerine getirmek zorunda olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor: “50 ve üstü daire sayısı olan apartman veya siteleri şirketler yönetmek zorunda olsun. Bu şirketleri de bağımsız denetim şirketleri denetlesin. Yöneticilerin sicil kaydı oluşturulsun, mafyatik tipler bulaşamasın, herhangi bir suçta bu yönetim şirketleri devlet memuru statüsünde yargılansın.”

Sitelerin rant kapısı haline geldiğini söyleyen apartman yönetimi uygulaması Apti’nin üst yöneticisi Ali Emre Erşen de cezaları artıracak bir yasa ihtiyacından söz ediyor. Erşen, “Özellikle yöneticiler yaptıkları hatalardan tazminat ödemeli. Şu an 600 TL’lik su saatini 2 bin TL’ye alan yöneticiler siteyi zarara uğratıyorlar ve hiçbir ceza almıyorlar” diyor.

İki isim de aidatı ödeyememe sorunlarının arttığını söylüyor. Erşen, “Geçen yıl yüzde 12 olan ödememe oranı yüzde 19’lara çıkmış durumda” diyor. Sağır ise şöyle konuşuyor: “Bazı site sakinleri, yüksek aidatlar nedeniyle ödeme yapmakta zorlanmakta ve bu da yönetimlerin finansal dengelerini bozmaktadır. Bu durum ise site yönetimlerinin firmalara ve devlet kurumlarına (SGK vb.) olan borçları ödemesinde zor bir duruma sokuyor.”