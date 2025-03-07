Sitelere zorunlu denetmen şirket ataması: Aidatlar değişecek

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:06

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:23

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinde son aşamaya geldi. Yeni düzenleme ile site yönetimlerinde yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Ayrıca site yönetimlerinin harcamaları bakanlık tarafından yetkilendirilen denetim şirketlerince yılda en az bir kez denetlenecek.

YETKİLENDİRİLEN ŞİRKETLER GÖREV ALACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında site yönetimlerinde yalnızca bakanlıkça yetkilendirilen şirketlerin görev almasına olanak sağlanacak. Bu şirketler, kat maliklerine sundukları hizmetlerin yanı sıra ortak alanların kullanımı ve yönetimini de denetleyecek.

Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakımlarını yapacak ve enerji verimliliği ile evsel atık yönetimini takip edecek. Ayrıca, eksikliklerin tespit edilmesi halinde site yönetimini uyararak, ilgili kurumlara bildirimde bulunabilecek.

Yeni kararla birlikte denetmen firmaya verilecek ücret de site sakinlerine düşecek. Bu da aidatların artacağı anlamına gelebilir.

BELGELERE YAZILIM SİSTEMİ ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

Kat maliklerinin iskân ettikleri yapılarla ilgili bilgi ve belgelere, bakanlık tarafından kurulacak elektronik yazılım sistemi üzerinden erişebilmesi sağlanacak.

Bakanlık, bu mevzuat değişikliğine dair çalışmalarını, 23 Ekim 2024’te Ankara’da kamu kurumları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği çalıştayda değerlendirdi. Toplantıda, kat malikleri ve hizmet sağlayıcı şirketlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.