Bankacılık ücret ve komisyonlarına dev zam! Kart aidatı, nakit avans, fatura masrafları...
Bankacılık ücret ve komisyonlarında artış yapıldı. Kart aidatı, nakit avans ve fatura ödeme gibi masraflara büyük zam geldi.
Bankacılık işlemlerinden alınan masraflar enflasyon oranında yükseldi. 1 Şubat itibarıyla birçok kalemde ücret ve komisyonlar arttı. Kart aidatı, yenileme, nakit avans ve kartla fatura ödeme masraflarında güncelleme yapıldı.
İŞLEM ÜCRETLERİ VE KOMİSYONLARI YÜKSELDİ
2024 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ilk olarak EFT ve FAST hizmetlerinde artış olmuştu. 1 Şubat itibarıyla kart aidatı, kart yenileme, nakit avans ve kartla fatura ödeme gibi birçok bankacılık işleminde ücretler yükseldi.
HİZMET ÜCRETLERİ HER YIL GÜNCELLENİYOR
Bankalar, sundukları hizmetler karşılığında belirli tutarlarda ücret ve komisyon alıyor. Bu masraflar tepki çekse de kredi kartı aidatı, para transferleri, farklı ATM’den para çekme, kredi tahsis ve ekspertiz ücreti, kiralık kasa gibi işlemler için çeşitli kesintiler yapılıyor.
Mart 2020’de banka hizmetlerinden alınan ücretler standarda bağlanmış, yıllık artışlar TÜFE’ye endekslenmişti. Bu nedenle her yıl bu ücretlerde düzenli artış gerçekleşiyor.
FAST ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ
Mobil bankacılık kullananlar en düşük işlem ücretlerini ödüyor. Posta’dan Bilal Emin Turan’ın haberine göre, bankacılık ücretleri işlem yapılan kanala göre farklılık gösteriyor. 7/24 para transferine olanak sağlayan FAST’ta günlük limit 100 bin lira oldu. En düşük FAST ücreti vergiler dahil 6,39 liraya yükseldi. Daha önce bu tutar 4,66 liraydı.
FAST işlemlerinde hafta içi ve hafta sonu ücretleri değişmezken, cep telefonundan yapılan işlemler ile şube üzerinden yapılanlar arasında 4-5 kat fark bulunuyor. Örneğin, başka bir banka hesabına 20 bin lira FAST ile cep telefonundan transfer edildiğinde 12,80 lira ücret ödenirken, ATM’den yapıldığında 44,68 lira, şubeden gerçekleştirildiğinde ise 64 lira kesiliyor.
MOBİL, ŞUBE VE ATM İŞLEM ÜCRETLERİ
FAST (Mobil/İnternet)
1-6 bin 300 TL: 6,39 TL
6 bin 300-304 bin 800 TL: 12,80 TL
EFT (Mobil/İnternet)
304 bin 801 TL ve üzeri: 159,97 TL
EFT Gönderimi
1-6 bin 300 TL: 22,33 TL
6 bin 300-304 bin 800 TL: 44,68 TL
304 bin 801 TL ve üzeri: 319,95 TL
Şube ve Çağrı Merkezi Havale
1-6 bin 300 TL: 31,98 TL
6 bin 300-304 bin 800 TL: 63,99 TL
304 bin 801 TL ve üzeri: 639,90 TL
KART AİDATI VE YENİLEME ÜCRETLERİ
Tüketicilerin en çok ödediği masraflardan biri kredi kartı aidatı. Standart kartlarda aidatlar 600 liradan başlıyor, 1.200 lirayı aşabiliyor. Ek kartlardan ise 250-300 lira tahsil ediliyor. Kart aidatından kaçınmak için aynı limitli ücretsiz kredi kartı talep edilebiliyor.
Kayıp ve çalıntı nedeniyle kredi kartı yenilemenin ilk iki işlemi ücretsiz. Üçüncü yenilemeden itibaren 80-150 lira ücret alınabiliyor. Banka kartlarının yenilenmesi için de yaklaşık 50 lira kesinti yapılıyor. Kamu bankaları bu ücretleri daha makul seviyelerde tutuyor.
NAKİT AVANS FAİZLERİ
Merkez Bankası faizleri toplamda 5 puan düşürse de bu indirim kredi kartı faizlerine yansımadı. Nakit avans faiz oranı yüzde 5 seviyesinde. BSMV ve KKDF eklendiğinde toplam maliyet yüzde 6’yı aşıyor. Karttan nakit çekim limiti kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlı. Taksitli nakit avans çekiminde ise bankalar 25 bin liranın üzerindeki talepleri karşılamıyor.
Nakit çekim gecikme faizi yüzde 5,30, vergiler eklendiğinde ise yüzde 6,4’e çıkıyor. Ayrıca, nakit avans çekilen kanala bağlı olarak komisyon kesiliyor. Kendi bankasının ATM’sinden çekim yapanlar işlem tutarının yüzde 1’i oranında komisyon ödüyor. Diğer bankaların ATM’lerinden çekimde ise 0,55 TL + yüzde 3,87’ye varan oranlarda kesinti yapılıyor.
OTOMATİK FATURA TALİMATLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kredi kartıyla otomatik fatura ödeme talimatı verenlerin komisyon ve faizlere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü fatura ödendiği tarihten ekstre son ödeme tarihine kadar aylık nakit avans çekim faizi uygulanıyor. Şu anda bu oran yüzde 5, BSMV ve KKDF eklendiğinde yüzde 6’yı geçiyor.
SGK gibi bazı kurumlara kredi kartıyla ödeme yapılırken yüzde 3’e varan ek ücret kesilebiliyor. Ayrıca, artı para (avans hesap) üzerinden verilen otomatik ödeme talimatlarında da aynı maliyetler geçerli.
DİĞER BANKACILIK ÜCRETLERİ
Ortak ATM bakiye sorgulama: 0,27 TL
Ortak ATM’den para çekme: 1,04 TL + çekilen tutarın yüzde 1,15’i
Ortak ATM’den para yatırma: 1,04 TL + yatırılan tutarın yüzde 1,15’i
MKK hesap açma ücreti: 10 TL
Posta yoluyla aylık hesap özeti: 29 TL
1 yıldan eski hesap özeti talebi: 95 TL
ATM’den limit üstü para çekme: En az 9,5 TL, azami 285 TL (yüzde 2,65 oranında kesinti)
Bankaların işlem ücretleri her yıl düzenli olarak artırılırken, tüketicilerin bu ücretleri minimum seviyede tutmak için mobil bankacılık kullanımına yönelmesi öneriliyor.
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