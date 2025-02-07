Bankacılık ücret ve komisyonlarına dev zam! Kart aidatı, nakit avans, fatura masrafları...

FAST ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Mobil bankacılık kullananlar en düşük işlem ücretlerini ödüyor. Posta’dan Bilal Emin Turan’ın haberine göre, bankacılık ücretleri işlem yapılan kanala göre farklılık gösteriyor. 7/24 para transferine olanak sağlayan FAST’ta günlük limit 100 bin lira oldu. En düşük FAST ücreti vergiler dahil 6,39 liraya yükseldi. Daha önce bu tutar 4,66 liraydı.