İstanbul'da site aidatları ev kiralarını geçti: Fahiş artışlar mahkemeye taşındı!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:39

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:39

Fahiş kira artışında ilk sırada yer alan İstanbul’da aidatlar cep yakıyor. Bazı sitelerin aidatları neredeyse bir ev kirasına denk geliyor. Çoğu 50-55 bin lirayı aştı. Usulsüz aidat artışları nedeniyle site sakinlerinin pek çoğu ya mahkemelik ya da icralık oldu. Uzmanlar fahiş aidatlar ve ev sahibinin sorumluluğunda olan ek ödemeler için kiracıları uyardı.

İstanbul'da kiralar kadar aidatlar da çok konuşuluyor. Fahiş kiraların ardından şimdi de sitelerde oturanların başı kiraları aşan aidatlarla dertte. Bazı sitelerin aidatları neredeyse bir ev kirasına denk gelmeye başladı. Uzmanlar, usulsüz aidat artışları ve kiracının sorumluluğunda olmayan ek ödemeler için yurttaşları uyarıyor.

Ocak ayında çoğu site, rezidans ve apartmanlarda aidatların zam oranları yüzde 25'ten başlıyor yüzde 100'e kadar çıkıyor.

BAZI SİTELERDE AİDATLAR 50 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kat mülkiyeti hukukuna göre aidatlarda bir üst sınır yok. Boğaz hattındaki bazı villa sitelerinde 50-55 bin lira üzerinde aidatlar var" dedi.

Kiraz, "Güvenlik görevlileri, teknik elemanlar, bahçıvanlar, havuz giderleri... Bir rezidansın 45 bin lira, başka bir site aylık 25 bin lira, normal bir site belki 5 bin lira aidat alıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Ödenmeyen aidatlar da son dönemde mahkemelere taşınmaya başladı. Aidat borçları nedeniyle icra takiplerinin arttığı belirtiliyor.

'KATILMA ZORUNLULUĞU YOK'

“Lüks hizmetin bedelini ödemek zorunda değilsiniz” diyen uzmanlara göre ortak alanlar dışında hiç kimse lüks hizmetin bedelini ödemek zorunda değil. Usulsüz aidat artışında da genel kurula itiraz yapılması gerekiyor.

Kiraz, "Bir sitede örneğin bebek bakım odası yapmak istedi yönetim. Mesela buna apartmanda ve sitede oturan evli olmayan, çocuğu olmayan kişinin katılma zorunluluğu yok. Bu bir lüks harcama, ödemeyebilir" dedi.

Genel kurula katılmayan kat malikleri ise fahiş aidatlarla ilgili 6 ay içinde sulh hukuk mahkemesine dava açabilir.