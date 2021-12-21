Siyasilerden Erdoğan'ın yeni ekonomi planına tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" açıklamasının yankıları sürüyor. Peki siyasiler Erdoğan'ın 'yeni finansal alternatif' planına ne tepki verdi?
Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Bu iş tutmaz… Bir sonra ki adım reel faiz artışı… O da tutmaz… Çünkü güven kalmadı… Sermaye kontrolleri ve ekonomik OHAL… O da tumaz… Çünkü ekonomi durur… Kıtlık ve sosyal patlama olur… Ve erken seçim… Gelin memlekete bu kötülüğü yapmayın hemen erken seçime gidelim'' dedi ve Merkez Bankası soyulmuştu… Şimdi Hazine yağmalanıyor'' diye ekledi.
''PARAMIZI TERKETMİŞ OLACAĞIZ''
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Macera aramayı, bilime tercih edenlerin yeni buluşu DÇM! Henüz detayları bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Eğer bu işlem tüm TL mevduatlar için yapılırsa “örtülü bir faiz artışı” ile milli paramızı terketmiş olacağız! Yok kısıtlı yapıldığı ortaya çıkarsa dağ fare doğurmuş olacak'' ifadelerini kullandı.
''HEMEN SEÇİM''
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ''Erdoğan, beceriksizliğinin bedelini vatandaşın sırtına yükleyip kaçtı. Vatandaşın enflasyon altında ezilmesini kabul edemeyiz… Hemen seçim'' dedi.
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