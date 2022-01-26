SOCAR resmen açıkladı: Azerbaycan'dan Türkiye adımı
Azerbaycan enerji şirketi SOCAR, Azerbaycan'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarikini artıracağını açıkladı. Açıklamada, talebin Türkiye'den geldiği belirtildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan'ın Türkiye'nin talebinin ardından doğalgaz tedariğini artıracağını açıkladı.
RIA haber ajansında yer alan habere göre, Türkiye Azerbaycan'dan ilave doğalgaz talep etti.
İRAN SEVKİYATI DURDURMUŞTU
İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımı da sınırlanmıştı.
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