Petkim'den SOCAR kararı: 720 milyon dolarlık sözleşme imzalanmıştı
Petkim, SOCAR Türkiye ile yaptığı 720 milyon dolar tutarındaki hisse satış sözleşmesi kapsamında haziran sonu bitecek olan üçüncü taksit ödemesinin süresini uzattı.
Petkim, SOCAR Türkiye ile yaptığı 720 milyon dolar tutarındaki hisse satış sözleşmesi kapsamında haziran sonu bitecek olan üçüncü taksit ödemesinin süresini uzattı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, taksit ödemesinin pandemi ve piyasa koşullarından dolayı altı ay uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.
Petkim, Türkiye'nin işleme kapasitesine göre üçüncü büyük ve en yeni rafinerisi olan STAR Rafineri'nin dolaylı olarak yüzde 18'ine sahip olmak için 2018 yılında SOCAR Türkiye ile anlaşma yapmıştı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Ancak, tüm dünyada etkisini sürdüren pandemi (küresel salgın) ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisi ve bu gelişmeler sebebiyle STAR'ın finansman sözleşmeleri tahtında proje tamamlanma tarihinin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, kapanış tarihinin en geç 03.01.2022 tarihine kadar ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu husus ile ilgili SOCAR Türkiye ile mutabakata varılarak sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir."
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