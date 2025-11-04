Şoför örgütlerinden ortak çağrı: “Direksiyon başında ölümler sona ermeli”

Uluslararası Şoförler Derneği (USD) ile Karayolu Taşıma İşçileri Sendikası (KATAŞ-SEN), yaptıkları ortak basın açıklamasında, Türkiye’nin ve dünyanın yükünü taşıyan binlerce şoförün yaşadığı insani krize dikkat çekti. Açıklamada, “Direksiyon başında yaşanan kalp krizleri, beyin kanamaları ve yorgunluktan kaynaklanan kazalar katlanarak artmaktadır ve bunlar tesadüf değildir. Bunlar, sektördeki vahşi kuralsızlığın ve denetimsizliğin doğrudan sonucudur” denildi.

Şoförlerin uzun çalışma saatleri, aşırı stres, uykusuzluk ve baskı altında çalıştırıldığı belirtilerek, bu durumun “iş kazası değil, cinayet” olarak nitelendirildi.

“ŞOFÖR MESLEK YASASI DERHAL GÜNDEME ALINMALI”

Açıklamada, sektördeki firmalar tarafından uygulanan “teminat senedi”, ücret gaspı ve hukuksuz işten çıkarmalar gibi uygulamalara son verilmesi çağrısı yapıldı. Dernek ve sendika, bazı firmalara ilişkin ellerinde belge ve kayıtların bulunduğunu, bu delillerin adli mercilere sunulacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, şoförlerin can güvenliği ve mesleki itibarının korunması için şu talepler sıralandı:

Şoför Meslek Yasası’nın TBMM gündemine alınması,

Ücret ödemeyen firmalara ağır yaptırımlar getirilmesi,

Teminat senedi ve mobbing uygulamalarının yasaklanması,

Uzun çalışma saatlerinden kaynaklanan ölümlerin iş kazası sayılması,

Şoförlere sağlık ve psikolojik destek sağlanması,

Gümrüklerde insani dinlenme koşullarının oluşturulması.

“YAŞAM HAKKI İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

USD ve KATAŞ-SEN, kampanyalarını hukuki yollardan, Meclis ve bakanlıklar nezdinde sürdüreceklerini açıkladı. Ortak metinde, “Şoförlerimizin yaşam hakkı için başlattığımız bu mücadeleyi kamuoyu desteğiyle sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadeleri yer aldı.