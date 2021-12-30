'ŞOK ve A101, işçi çıkartacak'

30 Aralık 2021 Perşembe, 13:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı faiz kararları sonrası, yabancı para birimleri karşısında rekor üstüne rekor kırarak değer kaybeden Türk Lirası, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur garantili mevduat açılımından sonra belirli bir aralığa sabitlendi. Erdoğan'ın bu açılımı öncesinde, dolar karşısında 18 lira civarına kadar yükselen kur farkı, açıklama sonrası 11 TL bandına kadar geriledi. Buna göre, Türk Lirası, dolar karşısında 12 ila 13 TL bandından işlem görüyor.

Öte yandan, kurdaki sert düşüşten etkilenmek istemeyen zincir marketlerin, ciro kaybına uğramamak içini işçi çıkartmaya hazırlandığı öne sürüldü. Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamada, “ŞOK patronları yeni norm ile yılbaşından itibaren 4 işçi çalışan mağazalardaki sayıyı 3’e düşürmeyi planlıyor” denildi. Açıklamada, yeni çalışma planlarını sendikaya gönderen A101 işçilerinin de, ŞOK'ta olduğu gibi personel sayısının düşürüleceğini dile getirdiklerine yer verildi.

YENİ TABLODA İŞ YÜKÜ ARTTI

İstanbul Küçükçekmece’den Mağaza Market Sendikası’na ulaşan işçilerin gönderdiği tabloya göre “2,5 ve 3,5” olarak tanımlanan mağazalardaki part time çalışan işçiler, bir haftada iki mağazada birden çalışacağı gösterildi. İşçilerin sabit mağazası olmayacağı, gösterilen mağazaları gezeceği belirtildi.

Mağaza Market-Sen tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Sorumlular, yılbaşı ardından başlanacak çalışma planlarını işçilere ulaştırdı. ŞOK ve A101, mağazalarda personel sayısının düşürüleceğini ilan etti. Asgari ücrete gelen zammın ardından patronlar "fazla yüklerinden" kurtulmak istiyor. ŞOK ve A101 patronları işçiyi işsiz bırakıp "az işçiyle çok iş" yaparak cirolarını yükseltmek istiyor” denildi.

SENDİKA'DAN İŞÇİLERE ÇAĞRI

Mağaza Market-Sen'den yapılan açıklamada da işçilerin haklarının bugüne kadar olduğu gibi gasp edileceği belirtildi. Sendika işten çıkarılma ile karşı karşıya olan tüm market işçilerine çağrı yaptı:





Baskıyla istifa dilekçesi yazmayın.

Önünüze koydukları belgeleri okumadan imzalamayın.

Fazla mesailerinizi mutlaka kayıt altına alın.

Sözlü ya da yazılı uygulanan her baskıyı, zorlamayı, mobbingi kayıt altına alın.

Tüm haklarınız için Mağaza Market-Sen'e ulaşın.





“Markette İşçi Kıyımı hazırlığına karşı işçiler sendikamızda birleşelim” diyen Mağaza Market-Sen, sosyal medyada, #MarketteİşçiKıyımı etiketi ile tüm ŞOK ve A101 işçileri yeni çalışma planlarını paylaşıp, itirazını anlatabileceğini vurguladı.