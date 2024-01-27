Son 20 yılın en pahalısı! Big Mac sandviç fiyatları uçtu... Uzmanı, TL ve dolar enflasyonu üzerinden hesapladı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:08

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:19

Ülkeler arası para birimi değerlerini anlamak için pek çok analiz yöntemi kullanılıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Big Mac endeksi.

Haftanın son işlem gününde dolar TL 30.30 seviyesinin zirve tazelerken Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, Big Mac sandviç fiyatlarına dikkat çekti.

Fiyatlanmada dolar ve TL enflasyonunu baz alan Kara, "Son 20 yılın göreli olarak en pahalısı. Dünya ortalamasının yüzde 36 üzerinde. Artık TL değerli diyebiliriz sanırım" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 200 SANDVİÇ ENFLASYONU"

Kara grafiği okumakta zorluk çekenler için not düştü:

"Bizde son iki yılda sandviç fiyatı 2 dolardan 6 dolara çıkmış. Dolar bazında yüzde 200 sandviç enflasyonu."

Big Mac sandviç fiyatı 180 TL oldu.

Son 20 yılın göreli olarak en pahalısı. Dünya ortalamasının %36 üzerinde.

Artık TL değerli diyebiliriz sanırım. https://t.co/G5HXgRD2u6 pic.twitter.com/Qq4o4EAGNC — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 26, 2024

DÜNYA EKONOMİLERİNİ FAST FOOD ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMA ARACI

Big Mac Endeksi, bir ülkenin para birimi cinsinden Big Mac hamburgerinin fiyatını kullanarak ülkelerin satın alma gücünü karşılaştırır. Endeks, "temiz" bir ürün olan Big Mac'in dünya genelinde aynı standartlara sahip olduğu varsayımına dayanır. Hesaplama, bir ülkede Big Mac'in fiyatını ABD'deki bir referans fiyatla karşılaştırarak gerçekleşir. ABD'de bir Big Mac'in fiyatı referans alınarak, diğer ülkelerdeki Big Mac fiyatları bu referansa göre değerlendirilir. Bu şekilde, farklı ülkelerdeki para birimlerinin değerleri ve satın alma güçleri hakkında bir karşılaştırma elde edilir.