Big Mac endeksi nedir? Nasıl hesaplanır?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:17

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:17

Dünya genelinde ekonomik gücü karşılaştırmak için kullanılan ilginç bir gösterge olarak öne çıkan "Big Mac Endeksi," fast-food sektörünün öncülerinden McDonald's'ın ünlü ürünü Big Mac hamburgerinin fiyatını temel alarak ülkeler arasındaki satın alma gücünü ölçen bir araçtır.

NASIL HESAPLANIR?

Big Mac Endeksi, bir ülkenin para birimi cinsinden Big Mac hamburgerinin fiyatını kullanarak ülkelerin satın alma gücünü karşılaştırır. Endeks, "temiz" bir ürün olan Big Mac'in dünya genelinde aynı standartlara sahip olduğu varsayımına dayanır.

Hesaplama, bir ülkede Big Mac'in fiyatını ABD'deki bir referans fiyatla karşılaştırarak gerçekleşir. ABD'de bir Big Mac'in fiyatı referans alınarak, diğer ülkelerdeki Big Mac fiyatları bu referansa göre değerlendirilir. Bu şekilde, farklı ülkelerdeki para birimlerinin değerleri ve satın alma güçleri hakkında bir karşılaştırma elde edilir.

EKONOMİK GÖSTERGELERDE YARATICI BİR YAKLAŞIM

Big Mac Endeksi, ekonomik verileri anlamlı ve basit bir şekilde ifade etme amacı taşır. McDonald's'ın dünya genelinde yaygın olması ve Big Mac'in standart özelliklere sahip olması, endeksin kapsayıcılığını artırır. Ancak, bu endeks yalnızca bir gösterge olup, ekonomik analizlerin yanı sıra döviz kurları ve satın alma gücü paritesi gibi diğer verilerle birlikte kullanılmalıdır.