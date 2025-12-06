Son anda eklenen ve tepki çeken ‘seyyanen artış’ önergesi Bütçe Yasası’ndan çıkarılıyor: ‘Kıyak zam’da geri adım

İktidar, bazı üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarına ortalama 30 bin lira seyyanen zam öngören ve kamuoyunda büyük tepki yaratan düzenlemeden geri adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin gece yarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirdiği ve muhalefetin de destek verdiği önergenin geri çekilmesi talimatını verdi.

Bütçe görüşmeleri sırasında eklenen maddeyle genel müdürler, kurum başkanları, müfettiş ve denetmenlere zam yapılması planlanmış ancak birçok kariyer meslek grubu ile taşra teşkilatının kapsam dışında bırakılması yoğun eleştirilere neden olmuştu.

ANAYASAYA AYKIRI

Düzenlemeden yaklaşık 35 bin kişinin yararlanması öngörülürken yüz binlerce kamu çalışanının yalnızca toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yetinmek zorunda kalacak olması tepkiyi büyüttü. Bazı bürokratlar için artışın 40 bine ulaşacağı iddiası da “maaş gibi ek zam” tartışmasını alevlendirdi.

İktidar, maddenin torba teklife taşınmasını gündeme getirdi ancak muhalefet kapsamın genişletilmesini isteyince bu formülden de vazgeçildi.

Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri 8 Aralık’ta başlayacak ve tartışmalı madde önergeyle tekliften çıkarılacak.