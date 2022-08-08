Son bir yılda İstanbul Boğazı’ndaki yalıların yüzde 3’ü el değiştirdi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Yabancıların gözü İstanbul’un en değerli gayrimenkulleri olan boğaz yalılarında. İstanbul Boğazı’ndaki 622 yalının yaklaşık 50 tanesi satılık. Son bir yılda da yalıların yüzde 3’e yakını el değiştirdi. Uzmanlara göre, milyonlarca dolara satılan yalıların en büyük alıcısı da zengin Araplar. Öte yandan Araplar ve Azerilerin boğaz manzaralı daire ve villalara da talebinin arttığı belirtiliyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Yalı piyasası çok özel bir piyasa. Çok aktif değildir. Yalı fiyatları 20-30 milyon dolar olduğu için bunu ya bir Arap zengin ya da Türk zengin alıyor” dedi.

Bir emlak sitesine 27 Temmuz tarihinde verilen ve Rumeli Hisarı’nda satılık olan tarihi yalının fiyatı 1 milyar 650 milyon TL. Sitede İstanbul’da boğaz dışındaki yerlerin çoğunda da yüzlerce satılık yalı ilanı bulunuyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi Serkan Bal, İstanbul Boğazı’nda yer alan yalı sayısının yaklaşık yüzde 2-3’ü kadarının son bir yıl içerisinde el değiştirdiğini söyledi. Bu el değişimlere aile vefatı sonrası miras durumu ve gizliliği korunarak gerçekleşmiş satışların dahil olmadığını vurgulayan Bal, “Satışa çıkarılan taşınmazlar piyasa değerlerine yakın ve gerçekçi bir rakam aralığında ise uzun sürmeden satışlar gerçekleşiyor” diye konuştu.

50 TANESİ SATILIK

Şu anda İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında aktif olarak 50’ye yakın deniz yalısının satılık olduğunu vurgulayan Bal, 2021 Haziran-Temmuz dönemi ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında TL bazında yalı fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde değer artışı olduğunu aktardı.

Boğazda yaklaşık 622 adet kayıtlı deniz yalısı bulunduğunu vurgulayan Bal, şu bilgileri paylaştı:

- Şerefiyesi en yüksek konumda olan bu yalılar kısıtlı ve özel bir alıcı kitlesine hitap ediyor ve niteliği itibarıyla kıtlık rantına sahip.

- Yalıları daha çok geniş aile yapısına sahip varlıklı kişiler tercih ediyor. Geçen yıllarda Dubaili, Katarlı, Kuveytli zengin iş insanlarının boğazda yalı aldığı biliniyor. Benzer nitelikli gayrimenkullerde mülk sahipleri genelde satışların gizli kalmasını istiyor. Bugünlerde gerçekleşen el değişimlerinde alıcı tarafın bir kısmının da Türk vatandaşları olduğunu düşünüyoruz.

- Boğaz manzaralı daire/villalara Araplar ve Azeri vatandaşlar tarafından da talepler artmış durumda.

- Daha çok talep edilen ve fiyatlarıyla dikkat çeken yalıların yer aldığı bölgeler; Vaniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı, Bebek ve Yeniköy mahalleleri.

2022’DE YABANCILARA KONUT SATIŞI HIZLANDI

Konut satışlarında yabancıların payı ise son yıllarda hızla artıyor. 250 bin dolarlık taşınmaz alan yabancılara vatandaşlık hakkı

geçen mayıs ayında 400 bin dolara çıkarılmıştı.Türkiye genelinde haziranda yabancılara 8 bin 630 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 81.8 artış kaydetti.

Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5.7 oldu. 2022’nin ilk yarısında satılan her 1000 konuttan 49’unu yabancılar aldı. Yabancılar 9.5 yılda Türkiye’de 314 bin 310 konut satın aldı. Buna göre 2013-2022 yılları arasında satılan her 1000 konutun 25’ini yabancılar aldı.

En çok konut alanlar ise Irak, İran, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarından oluştu. Yabancıların en çok tercih ettiği kentler İstanbul ve Antalya oldu. 2013-2022 döneminde yabancılar İstanbul’da 125 bin 179 konut, Antalya’da ise 74 bin 65 konut satın aldı.