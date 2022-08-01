İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiraların düşeceğini iddia etti: '10 bin liralık ev kirası 6-7 bin liraya düşecek' 'Kiralar 6-7 bin liraya düşecek'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:24

Artan konut fiyatları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' diye duyurduğu faizli konut kredisinden sonra daha da yükselişe geçti.

Kira artışlarında yaşanan astronomik yükselişler sebebiyle pek çok insan barınma krizi ile karşı karşıya kalırken İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'dan tartışmalara konu olacak bir açıklama geldi.

Başkan Aşa, özellikle son altı ayda yükselen kiraların 2023, yılında düşeceğini öne sürdü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşdere’ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konut piyasasındaki yükselişte sona yaklaşıldığını savundu. Aşa, talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını ileri sürdü.

Aşa, şu ifadeleri kullandı:

"Kim diyor 10 binlik ev, 9'a düşmez. Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye inmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016 - 2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı.

İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap, Türkiye'de kiracı profiline baktığınızda kimse 30-40 bin kazanmıyor."

Kira yasasıyla birlikte uygulamaya konulan yüzde 25'lik kira artışına ilişkin maalesef uygulanmıyor diyen Aşa şöyle devam etti:

"Maalesef uygulanmıyor. Bir şekilde yine yüzde 50-60 hatta yüzde 100'lük zamlar yapıldığını görüyoruz. Tabii hiç kimse yüzde 25 yapmıyor demek de yanlış olur ama kapıya dayanıp, saldıranları bile duyuyoruz. Bu artık ekonomik bir olay olmaktan çıktı, sosyal bir olay haline geldi. Önlem alınması gerekiyor."