Son dakika | Altın fiyatları toparlanmaya başladı (1 Şubat 2022 Salı)
Son dakika haberi | Altın fiyatları dolar rallisinin küresel piyasalarda duraksaması ve yatırımcıların enflasyon endişelerine odaklanmasıyla toparladı.
Altın fiyatları doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı zayıflamasıyla toparlarken, altın yatırımcıları yükselen enflasyon ve düşük reel faize odaklandı.
Gram altın dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, salı günü dolar kurunun 13,32’ye kadar gerilemesiyle 772 TL civarında işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 260 TL'den alıcı bulurken, bin 281 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 529 TL'den alınırken, 2 bin 562 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 42 TL'den alınırken, 5 bin 105 TL'den satılmaya başladı.
FED ETKİSİ
Altın fiyatları, Fed'in daha agresif bir sıkılaşma kararı alabileceğine dair beklentileriyle düşüşe geçmişti.
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