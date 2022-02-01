Piyasalarda son durum | Euro ve dolar ne kadar oldu? (1 Şubat 2022 Salı)

01 Şubat 2022 Salı, 09:42

Piyasalarda bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Ocak ayı Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de açıklanacak İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul enflasyonu verileri izlenecek. Haftanın beklenen verisi ise Perşembe günü açıklanacak olan Ocak ayı TÜİK enflasyon verisi.

Döviz piyasasında hacimler azaldığı ve küçük hacimli alış-satış işlemleri dolar/TL'de dalgalanmaya yol açabildiği için şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) sistemini ne ölçüde kullanacağı ve döviz arzının ne ölçüde artacağı piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, şu ana kadar 5 milyar dolar tutarındaki mevduat KKM ile TL'ye döndü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu tutarın 10 milyar doları geçmesini beklediğini ifade etmişti.

ÇEKİCİLİĞİ AZALDI



Bir bankacı, KKM kullanımının yakından izlendiğini ifade ederek, "Şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine geçişini özendirecek kanunun ardından şimdi de KKM'nin şirketler için çekiciliğini azaltacak bir değişiklik olduğunu görüyoruz" dedi.

Diğer taraftan KKM sistemine yapılan ayarlamalar bugün de devam etti. Dövizden KKM'ye dönen şirketlere sağlanan vergi istisnalarının ardından bugün yapılan tebliğ değişikliği ile KKM'ye uygulanacak azami faizi belirleme yetkisi TCMB'ye verildi.

Bir yandan piyasalardaki döviz arz ve talebi izlenirken diğer taraftan enflasyonu yükseltebilecek fiyat ayarlamaları da takip ediliyor.

ŞİRKETLERİN KÂRLILIKLARINI ETKİLEYECEK



Enerji piyasasında yapılan ay sonu düzenlemelere göre elektrik fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadı. Elektrik santrallerinin kullandığı doğalgazın fiyatı ise yüzde 14.1 artırıldı. Elektrik fiyatına yansımayacak olan bu değişiklik gaz santrali işleten şirketlerin kârlılıklarını etkileyecek.

ENFLASYON ZİRVE YAPACAK

Reuters anketine göre, TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan yüzde 46.68'e yükselmesi bekleniyor.

Enerji fiyatlarına ocak başında yapılan zamlar ile asgari ücret artışının ardından enflasyonun birkaç ay boyunca yüksek seyrini koruyacağı tahmin ediliyor.

Geçen ay yüzde 7.8 yükseliş kaydeden hisse senedi piyasasında ise şirketlerin yıl sonu bilançoları takip edilecek. Bugün Akbank'ın bilançosunu açıklaması bekleniyor.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dün akşam 13.29'a kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 13.34'ten işlem gördü. Aynı saatlerde Euro ise, 15,02 TL'den işlem görmeye başladı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4100 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0010 lira olmuştu.

