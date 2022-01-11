Son dakika | Altın fiyatları yükselişe geçti (11 Ocak 2022 Salı)
Gram altın, dolar/TL ’deki yatay seyre rağmen küresel altın fiyatlarını takip ederek yükselişe geçti.
Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanırken, altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında yükseldi.
Gram altın da dolar/TL ’deki yatay seyre rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 800 TL’yi gördü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 300 TL'den alıcı bulurken, bin 322 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 601 TL'den alınırken, 2 bin 644 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 200 TL'den alınırken, 5 bin 265 TL'den satılmaya başladı.
ALTINI DESTEKLEYECEK
“Küresel tahvil faizleri salgın döneminin en yüksek seviyesinde bulunmasına rağmen altın çok da kötü performans göstermiyor” diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, Fed’in bilançosunu küçültmesinin getirisi eğrisini düzleştireceğini ve bunun da altını destekleyeceğini söyledi.
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