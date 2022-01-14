Son dakika | Altın fiyatlarında son durum (14 Ocak 2022 Cuma)
Son dakika haberi | Altın fiyatları, hisse piyasaları düşerken haftayı enflasyon sonrası kazançlarını koruyarak kapatmaya doğru ilerliyor.
Fed’in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları sonrasında altının kayıp yaşamaması, parasal sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyordu. Yüksek gelen enflasyon ve Mart ayında faizlerin yükseltileceğine dair beklentilerin artmasına rağmen altın fiyatlarının yükselmesi de bunu doğruluyor.
Gram altın haftanın son gününe 788 TL'den başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 287 TL'den alıcı bulurken, bin 313 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 574 TL'den alınırken, 2 bin 627 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 148 TL'den alınırken, 5 bin 233 TL'den satılmaya başladı.
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