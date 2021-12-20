Son dakika | Altında rekor üstüne rekor!

Euro ve doların ardından gram altın da yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın 12.09'da kaydedilen güncel verilere göre 1010 lira alış ve 1014 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü..

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 08:48
Son dakika | Altında rekor üstüne rekor!
Abone Ol google-news

Altın haftanın ilk iş gününe rekor yükselişle başladı. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket ve gerek uluslararası gerekse yurtiçi piyasalarda altına olan ilgi sonrası altın fiyatları üst üste rekor kırıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 1000 TL sınırını aştı.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 20 Aralık Pazatesi günü saat saat 12.09'da kaydedilen güncel verilere göre 1010 lira alış ve 1014 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü..

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, 1633 lira alış ve 1683 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN

Alış: 6.531,00 Satış: 6.729,00

YARIM ALTIN

Alış: 3.264,00 Satış: 3.358,00

ONS ALTIN

Alış 1.801,99 satış 1.802,24


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler